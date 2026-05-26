Paulinho comemora gol contra Flamengo fazendo gesto de silêncio à torcida - Cesar Greco / Palmeiras

Paulinho comemora gol contra Flamengo fazendo gesto de silêncio à torcidaCesar Greco / Palmeiras

Publicado 26/05/2026 16:21

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou uma denúncia contra Paulinho por gesto obsceno em provocação à torcida do Flamengo, no triunfo do Palmeiras por 3 a 0, no último sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. A presidente do Verdão, Leila Pereira, reclamou da situação em entrevista à 'ESPN' e afirmou considerar a denúncia exagerada.



"Eu vi essa denúncia contra o Paulinho... Vou te falar com toda a sinceridade: acho extremamente exagerado. Nossos advogados vão atuar, mas espero que os julgadores tenham a sensibilidade de verem que foi um grande jogo e que ele estava comemorando em direção da família dele, que estava no estádio", disse a mandatária.



"Acho que não só a comemoração dos atletas do Palmeiras, mas tem exagero em diversas comemorações. É entretenimento. Não vejo problemas. Daqui a pouco vão ter que pedir desculpas por fazer gol", complementou.



Paulinho responderá pelo artigo 258-A (provocar a torcida adversária) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Na comemoração do gol que fechou o placar em 3 a 0 no Maracanã, o jogador criou confusão com adversários ao pedir silêncio aos torcedores rubro-negros e ainda pisar no escudo do clube.





Entretanto, o que motivou a denúncia foram os braços cruzados e os dedos do meio em riste, gesto característico de organizadas do Palmeiras, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, equipes pelas quais atuou e que são rivais do Flamengo.

Leia mais: Dirigente do Corinthians atualiza negociação pela renovação de Memphis Depay Entretanto, o que motivou a denúncia foram os braços cruzados e os dedos do meio em riste, gesto característico de organizadas do Palmeiras, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, equipes pelas quais atuou e que são rivais do Flamengo.

A Procuradoria, então, considerou que Paulinho fez um gesto obsceno "nitidamente ofensivo". Caso a denúncia seja aceita, o atacante do Palmeiras pode ser suspenso de dois a seis jogos.