Paulinho comemora gol contra Flamengo fazendo gesto de silêncio à torcidaCesar Greco / Palmeiras
"Eu vi essa denúncia contra o Paulinho... Vou te falar com toda a sinceridade: acho extremamente exagerado. Nossos advogados vão atuar, mas espero que os julgadores tenham a sensibilidade de verem que foi um grande jogo e que ele estava comemorando em direção da família dele, que estava no estádio", disse a mandatária.
"Acho que não só a comemoração dos atletas do Palmeiras, mas tem exagero em diversas comemorações. É entretenimento. Não vejo problemas. Daqui a pouco vão ter que pedir desculpas por fazer gol", complementou.
Paulinho responderá pelo artigo 258-A (provocar a torcida adversária) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Na comemoração do gol que fechou o placar em 3 a 0 no Maracanã, o jogador criou confusão com adversários ao pedir silêncio aos torcedores rubro-negros e ainda pisar no escudo do clube.
Entretanto, o que motivou a denúncia foram os braços cruzados e os dedos do meio em riste, gesto característico de organizadas do Palmeiras, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, equipes pelas quais atuou e que são rivais do Flamengo.
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