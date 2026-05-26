Walter Casagrande criticou jogadores da Seleção - Divulgação

Walter Casagrande criticou jogadores da Seleção Divulgação

Publicado 26/05/2026 18:20

Rio - A declaração de Vini Jr de que Neymar será o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo irritou Walter Casagrande. O ex-atacante do Corinthians criticou a falta de personalidade dos demais atletas convocados por Carlo Ancelotti.

"Primeiro foi o lobby para que ele fosse convocado; tanto que um deles, João Pedro, pediu o Neymar na seleção, e ele próprio ficou de fora. Agora, os jogadores estão correndo de vestir a camisa 10 e começou o lobby para que essa camisa seja do Neymar. Em breve, esses jogadores começarão o terceiro lobby, que é para o Neymar ser titular, mesmo sem condições para isso até o momento", disse em sua coluna no portal "UOL".

Em especial, Casagrande criticou Raphinha e Vini Jr que são na opinião dele os jogadores com mais capacidade de desequilibrar dentro de campo.

"Raphinha e Vinícius Jr. são aqueles mais aliviados de todos. O jogador do Barcelona já cansou de mostrar falta de personalidade com a camisa da seleção e que, quando resolve falar, sempre se complica. O jogador do Real Madrid, até hoje, só teve apenas mínimos lampejos do que já fez pelo time espanhol e com a camisa amarela, e nunca passou de um jogador normalíssimo e mero coadjuvante. Eu nunca vi um grupo da seleção brasileira tão fraco de personalidade como esse da Copa de 2026", concluiu.