Walter Casagrande criticou jogadores da Seleção Divulgação
Casagrande critica lobby de jogadores da Seleção por Neymar com a camisa 10: 'São súditos dele'
Ex-atacante do Corinthians vê falta de personalidade no atual grupo do Brasil
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Flamengo pode deixar de receber mais de R$ 30 milhões de clube português
Decisão sobre o pagamento do valor está nas mãos da Justiça de Portugal
Fluminense decide não relacionar Ganso, que informou sobre interesse de outro clube
Tricolor informou a decisão nesta terça-feira (26)
Milan tem interesse na contratação de Xavi Hernández, ex-Barcelona
Treinador, de 46 anos, está sem trabalhar desde 2024
Jogador da Arábia Saudita é roubado durante casamento e atrasa chegada à seleção
Lateral do Lens teve passaporte levado em assalto na Holanda e ainda aguarda emissão de novos documentos
Volante do Botafogo, Newton desperta o interesse do São Paulo
Tricolor Paulista cogita formalizar oferta por empréstimo para contar com o jogador
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