Bruno Henrique anotou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Cusco - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Bruno Henrique anotou dois gols na vitória do Flamengo sobre o CuscoGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 26/05/2026 23:28 | Atualizado 27/05/2026 01:10

Rio - O Flamengo demorou para desencantar, mas fez o dever de casa e venceu o Cusco por 3 a 0 no Maracanã, na noite desta terça-feira (26), pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Bruno Henrique foi o responsável por anotar os dois primeiros gols do Rubro-Negro na partida. De pênalti, Lucas Paquetá deu números finais ao jogo.

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O time de Leonardo Jardim já estava matematicamente classificado às oitavas de final como líder do grupo. Com o resultado, o Flamengo fechou a fase de grupos com 16 pontos conquistados e pode garantir a melhor campanha da Libertadores.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Coritiba no sábado (30), a partir das 16h, no Maracanã. É o último jogo do time antes da pausa para a Copa do Mundo.

O jogo

O Flamengo foi a campo com um time cheio de mudanças em relação ao que enfrentou o Palmeiras. A principal novidade foi a entrada do goleiro Andrew no lugar de Rossi.

O Rubro-Negro até teve um bom início de partida e passou muito perto de abrir o placar logo aos sete minutos. Gonzalo Plata descolou ótimo passe para Ayrton Lucas, que invadia. O lateral, por sua vez, tocou atrás para De La Cruz finalizar, mas Gamarra salvou praticamente em cima da linha.

O Fla teve o domínio da posse de bola durante toda a etapa inicial, mas não conseguiu o mais importante durante a etapa inicial: o gol. Outra grande chance veio dos pés de Evertton Araújo, que experimentou de fora da área e mandou a bola na junção da trave com o travessão. Nos acréscimos, o volante obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa.

O Cusco, por sua vez, só levou perigo aos 44 minutos da primeira etapa, quando Silva finalizou da entrada da área. Andrew estava ligado e apareceu para fazer grande defesa.

No segundo tempo, o Flamengo pareceu diminuir o ritmo. Afinal, até seguia com aquele domínio da posse de bola, mas, com exceção de um chute de Luiz Araújo, pouco fez para incomodar.

O cenário começou a mudar com as mudanças de Leonardo Jardim. Pouco antes dos 30 minutos, Pedro, que entrou durante a etapa complementar, descolou ótimo passe para Emerson Royal. O lateral ficou cara a cara com o goleiro Vidal, que salvou o time peruano com o pé.

Pouco depois, Pedro perdeu um gol incrível depois que Ayrton Lucas fez um cruzamento para o meio. O centroavante se esticou com o objetivo de mandar a bola para o fundo da rede. Porém, pegou muito embaixo e acabou isolando mesmo sem goleiro.

Apesar da sequência de gols perdidos, o Flamengo finalmente conseguiu o gol aos 35 minutos. Paquetá finalizou, e o goleiro espalmou, mas a bola ficou viva na área. Pedro brigou pela posse, e Bruno Henrique apareceu para finalizar e marcar.

O ídolo foi o responsável por anotar o segundo do time na partida. Bruno Henrique foi acionado na área e chutou forte para vencer o goleiro Vidal.



E ainda teve tempo para mais um, depois do árbitro assinalar pênalti a favor do Rubro-Negro. Lucas Paquetá, que entrou durante o segundo tempo, foi para a cobrança e ampliou a vantagem. Ele chegou a fazer o que seria o quarto gol, mas o assistente pegou a posição irregular do meia, e o impedimento foi marcado.