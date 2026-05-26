Geroge Russell e Kimi Antonelli tiveram disputa dura pela liderança e quase se tocaram no GP do CanadáGetty Images via AFP
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Kimi Antonelli e George Russell tiveram disputa mais dura no GP do Canadá
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