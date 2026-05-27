Neymar pousa na Granja Comary em helicóptero particular - Reprodução / Instagram @sportscenterbr

Neymar pousa na Granja Comary em helicóptero particularReprodução / Instagram @sportscenterbr

Publicado 27/05/2026 14:58

Rio - A manhã desta quarta-feira (27) marcou a chegada dos convocados da seleção brasileira à Granja Comary, em Teresópolis, para dar início aos preparativos para a Copa do Mundo. Em seu helicóptero pessoal, Neymar foi o último a pousar no centro de treinamento, perto das 12h (de Brasília), e realiza avaliação física nas próximas horas junto com o restante do elenco.

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primeiro a chegar em Teresópolis havia sido o volante Casemiro , na noite da última terça-feira (26). Pela manhã, a maior parte dos convocados foi pousando aos poucos nas instalações da CBF na serra, em helicópteros fretados pela própria confederação.

O primeiro voo aterrissou com o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer, Léo Pereira e Ibañez, o volante Danilo Santos e os atacantes Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Rayan, sem contar o goleiro Léo Nannetti, da base do Flamengo, que participará dos treinos e acompanhará a Seleção para ganhar experiência.

O lateral-esquerdo Douglas Santos preferiu ir de carro, assim como Carlo Ancelotti, que chegou acompanhado de Rodrigo Caetano e Cícero Souza, também componentes da CBF. Dos helicópteros seguintes, desembarcaram Bruno Guimarães, Danilo, Paquetá e o restante dos convocados, assim como Felipe Souza, do Botafogo, e Bruno Ribeiro, do Vasco, jovens que também participarão das atividades.

Os únicos atletas que não chegaram a Teresópolis nesta quarta (27) foram Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. Estes três se enfrentarão na final da Liga dos Campeões da Europa e só devem se juntar à delegação nos Estados Unidos.

Em um primeiro momento, os atletas que se apresentaram passam por uma bateria de avaliações físicas. Em seguida, será realizada a primeira atividade no campo. Após os treinos previstos para os próximos três dias, a Seleção vai ao Rio de Janeiro para o último amistoso em solo brasileiro antes da Copa. Brasil e Panamá se enfrentam no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.