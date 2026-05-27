Rio - Antigo repórter da Globo, Tino Marcos abriu o jogo nesta quarta-feira (27) e disse estar precisando de um emprego, em vídeo publicado nas redes sociais. Ele deixou a principal emissora do país há pouco mais de cinco anos.
“Pensei bastante até fazer esse vídeo, mas acho que chegou a hora. Preciso abrir o meu coração. Há pouco mais de cinco anos, saí da Globo, feliz da vida. Foi muito legal a maneira que saí. Aproveitei, mas o tempo passou. Estou precisando trabalhar”, iniciou o jornalista.
“Aproveito o vídeo para que, eventualmente, alguém possa se interessar por aquele velho repórter. Tenho falado com amigos, mas até agora nada de concreto aconteceu. Estou tentando. Acho que é uma época favorável para mim”, completou.
Horas depois, Tino Marcos revelou que a gravação fazia parte de um anúncio do 'Porta dos Fundos', canal no Youtube que o contratou para a cobertura da Copa do Mundo. O torneio internacional será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
