Publicado 27/05/2026 00:00

Newton entrou na mira do São Paulo para a sequência da temporada, e o Tricolor Paulista avalia formalizar uma proposta de empréstimo ao Botafogo para contar com o volante, que é bem visto pelo técnico Dorival Jr., no segundo semestre. A diretoria alvinegra, porém, não topa fazer negócio sem dinheiro envolvido. As informações são da ESPN.

O jogador tem recebido poucas oportunidades com Franclim Carvalho. Em 2026, fez apenas um gol em 17 jogos, sendo 12 entre os titulares. No começo do ano, Newton quase deixou o Glorioso rumo ao Santos. No entanto, as tratativas, que já estavam avançadas, foram encerradas por falta de tempo hábil para selar o acordo antes que a janela de transferências fechasse, em março.