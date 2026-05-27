Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 27/05/2026 00:26

Flamengo divulgou, na madrugada desta quarta-feira (27), a lista de atletas que estão liberados para se apresentarem às respectivas seleções, conforme está previsto no regulamento da Fifa.

Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá foram convocados por Carlo Ancelotti para defenderem a seleção brasileira na Copa do Mundo. Além deles, o jovem goleiro Léo Nannetti foi chamado para participar de treinos com a Amarelinha durante o torneio

Jorge Carrascal, por sua vez, está na lista da seleção colombiana para o Mundial. Gonzalo Plata foi chamado para o amistoso do Equador com a Arábia Saudita e deve fazer a lista final para a Copa.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) ainda não divulgou a lista, mas o Rubro-Negro colocou na De Arrascaeta, Guillermo Varela e Nico De La Cruz entre os liberados.

O Flamengo, aliás, havia informado na semana passada que Arrascaeta estava liberado para se apresentar à Celeste e dar continuidade do tratamento no Uruguai. Ele fraturou a clavícula direita e passou por cirurgia no fim de abril.

Leia a nota do clube:

*INFORMAÇÃO*



Conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados, a partir de hoje, quarta-feira (27), para se apresentar às suas respectivas seleções nacionais:



Alex Sandro (Brasil)

Danilo Luiz (Brasil)

Léo Nannetti (Brasil)

Léo Pereira… pic.twitter.com/DN8pkyWyWg — Flamengo (@Flamengo) May 27, 2026

Conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados, a partir de hoje, quarta-feira (27), para se apresentar às suas respectivas seleções nacionais:



Alex Sandro (Brasil)

Danilo Luiz (Brasil)

Léo Nannetti (Brasil)

Léo Pereira (Brasil)

Lucas Paquetá (Brasil)

Jorge Carrascal (Colômbia)

Gonzalo Plata (Equador)

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai)

Guillermo Varela (Uruguai)

Nico De La Cruz (Uruguai)