O Flamengo divulgou, na madrugada desta quarta-feira (27), a lista de atletas que estão liberados para se apresentarem às respectivas seleções, conforme está previsto no regulamento da Fifa.
Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá foram convocados por Carlo Ancelotti para defenderem a seleção brasileira na Copa do Mundo. Além deles, o jovem goleiro Léo Nannetti foi chamado para participar de treinos com a Amarelinha durante o torneio.
Jorge Carrascal, por sua vez, está na lista da seleção colombiana para o Mundial. Gonzalo Plata foi chamado para o amistoso do Equador com a Arábia Saudita e deve fazer a lista final para a Copa.
A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) ainda não divulgou a lista, mas o Rubro-Negro colocou na De Arrascaeta, Guillermo Varela e Nico De La Cruz entre os liberados.
O Flamengo, aliás, havia informado na semana passada que Arrascaeta estava liberado para se apresentar à Celeste e dar continuidade do tratamento no Uruguai. Ele fraturou a clavícula direita e passou por cirurgia no fim de abril.
Leia a nota do clube:
*INFORMAÇÃO*
Conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados, a partir de hoje, quarta-feira (27), para se apresentar às suas respectivas seleções nacionais:
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