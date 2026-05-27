Leonardo Jardim no jogo entre Flamengo e Cusco - Mauro Pimentel / AFP

Leonardo Jardim no jogo entre Flamengo e CuscoMauro Pimentel / AFP

Publicado 27/05/2026 01:01 | Atualizado 27/05/2026 01:02

Rio - O técnico Leonardo Jardim analisou a vitória do Flamengo sobre o Cusco por 3 a 0 no Maracanã, na noite de terça-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro só conseguiu desencantar a partir dos 35 minutos da segunda etapa, quando Bruno Henrique abriu o placar. O próprio atacante fez o segundo e Lucas Paquetá deu números finais ao confronto.

"Nós criamos algumas situações na primeira parte, mas não fomos capazes de finalizar. Com certeza que tínhamos alguns jogadores importantes no banco. Na segunda parte, com o adversário a diminuir o ritmo, com mais cansaço, e nós avançarmos alguns jogadores importantes conseguimos outro impacto no jogo".

"Numa primeira fase, até a pausa da água, numa estrutura de um avançado. Depois da pausa da água, eu troquei para uma estrutura de dois avançados. Aí tivemos ainda mais gente dentro da área, mais gente na zona de finalização, e o adversário já não reagia e não passava do meio de campo. Por isso, acabamos por ter um domínio, como tivemos também na primeira parte, mas com uma presença na área muito maior".

O Flamengo entrou em campo já matematicamente classificado às oitavas de final da Libertadores como o primeiro colocado do grupo. O time buscou a vitória para ter terminar esta fase com a melhor campanha geral da competição. O resultado pelo placar largo aproxima o Rubro-Negro desse objetivo.

A equipe de Leonardo Jardim fecha a fase de grupos com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. São 16 pontos e um saldo positivo de 12 gols.

"Não sei se posso falar isso. Estatisticamente, aqueles relatórios que eu faço, o que eu recebi foi que a melhor campanha foi em 1984, porque ganhou o grupo e foi melhor geral. A segunda foi em 2022, ganhou o grupo, mas não ficou em primeiro geral. Se os adversários não ganharem por quatro ou cinco vamos fazer a melhor campanha em primeiro geral. Talvez a melhor campanha da história do clube".