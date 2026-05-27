Leonardo Jardim no jogo entre Flamengo e CuscoMauro Pimentel / AFP
Jardim analisa atuação contra o Cusco e exalta campanha do Flamengo
Rubro-Negro bateu o Cusco por 3 a 0 e se aproximou de ter a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores
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