Vini Jr é um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP
“Vou voltar. Não agora, para os próximos três, quatro anos, mas também não vou voltar velho. Estou com saudade do Flamengo. Aqui na Europa é tarde para acompanhar os jogos, mas vejo quando dá”, iniciou o jogador.
“Daqui a oito, nove anos, também não. Aí já estou velho. Tenho que ganhar a Libertadores. Estou me preparando para jogar o máximo de tempo possível e voltar bem. Tem que ver se vão me querer (risos)”, completou.
E a renovação com o Real Madrid?
“Vivo o presente pensando no futuro. Nunca me imaginei fora daqui. Aproveito cada momento porque é o clube dos meus sonhos. Sou um dos capitães mesmo sendo tão novo, algo que acontece poucas vezes na história. Não tenho pressa para renovar, tenho contrato até 2027. Estou tranquilo, o presidente confia em mim e eu confio nele”, disse.
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