Vini Jr é um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP

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Rio - O retorno de Vini Jr ao Flamengo pode estar mais próximo do que o esperado. Em entrevista à ‘Cazé TV’, o atacante do Real Madrid disse sentir saudade e revelou quando deseja voltar a vestir a camisa rubro-negra. Ele também mostrou ter o sonho de conquistar uma Libertadores.

“Vou voltar. Não agora, para os próximos três, quatro anos, mas também não vou voltar velho. Estou com saudade do Flamengo. Aqui na Europa é tarde para acompanhar os jogos, mas vejo quando dá”, iniciou o jogador.

“Daqui a oito, nove anos, também não. Aí já estou velho. Tenho que ganhar a Libertadores. Estou me preparando para jogar o máximo de tempo possível e voltar bem. Tem que ver se vão me querer (risos)”, completou.

E a renovação com o Real Madrid?

Vini Jr mostrou estar tranquilo em relação ao processo de renovação de contrato com o Real Madrid, clube que representa desde que deixou o Flamengo, em 2018. O vínculo atual vai até junho de 2027.

“Vivo o presente pensando no futuro. Nunca me imaginei fora daqui. Aproveito cada momento porque é o clube dos meus sonhos. Sou um dos capitães mesmo sendo tão novo, algo que acontece poucas vezes na história. Não tenho pressa para renovar, tenho contrato até 2027. Estou tranquilo, o presidente confia em mim e eu confio nele”, disse.