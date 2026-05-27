Casemiro é um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro é um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/05/2026 07:34

Rio - Casemiro foi o primeiro jogador a se apresentar à concentração da seleção brasileira para iniciar os trabalhos de olho na Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele chegou em Teresópolis na noite da última terça-feira (26).



Um dos líderes da Amarelinha, o meio-campista encontrou somente alguns integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti. O treinador, assim como a maioria dos outros atletas convocados, vão para a Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27).



Três jogadores vão se juntar ao grupo apenas nos Estados Unidos, na semana que vem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli. Todos estão envolvidos na decisão da Liga dos Campeões, entre Arsenal e PSG. O duelo será no próximo sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria.

A agenda do Brasil nas próximas semanas

. Brasil x Panamá (31/05) - Amistoso

. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo