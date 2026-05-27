Casemiro é um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Um dos líderes da Amarelinha, o meio-campista encontrou somente alguns integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti. O treinador, assim como a maioria dos outros atletas convocados, vão para a Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27).
Três jogadores vão se juntar ao grupo apenas nos Estados Unidos, na semana que vem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli. Todos estão envolvidos na decisão da Liga dos Campeões, entre Arsenal e PSG. O duelo será no próximo sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria.
A agenda do Brasil nas próximas semanas
. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso
. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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