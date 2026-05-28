Rio - Os exames realizados por Neymar na última quarta-feira (27) constataram uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita. A expectativa é que o meia-atacante esteja liberado para atuar daqui a duas ou três semanas. Assim, tem chance de ficar fora da estreia da Seleção na Copa do Mundo.
"Ele se apresentou, fez todos os exames médicos e os exames complementares. A ressonância magnética identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha. Não é só um edema. O atleta segue em tratamento intensivo. A nossa expectativa é que esteja liberado entre duas a três semanas. Vamos avaliar a evolução dia a dia", disse o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, na Granja Comary.
A certeza é que o craque não estará à disposição para os amistosos contra Panamá e Egito, antes do Mundial. O primeiro jogo da Amarelinha no torneio será contra Marrocos, dia 13 de junho. Depois, terá pela frente Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24.
Os problemas físicos acompanharam Neymar durante todo o ciclo de preparação para a Copa do Mundo e, inclusive, foram o principal motivo para que Carlo Ancelotti não o chamasse em algumas oportunidades. Em 2026, o meia-atacante soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos.
A agenda do Brasil
. Brasil x Panamá (31/05) - Amistoso . Brasil x Egito (06/06) - Amistoso . Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo . Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo . Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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