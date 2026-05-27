Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Rio - Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Luiz Henrique, de 26 anos, poder ser um das surpresas na equipe titular de Carlo Ancelotti. Ex-jogador de Fluminense e Botafogo, o atleta comparou o seu atual momento com a temporada de 2024 e se disse pronto para a competição.
"É o meu auge. De 2024 para cá, estou no meu auge, sabe? Sempre vêm acontecendo coisas boas na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Também 2024 foi assim um ano histórico para mim. O Botafogo nunca havia ganho a Libertadores, estava há muito tempo sem ganhar o Brasileiro, então isso foi o auge de todos os jogadores que disputaram esses campeonatos no ano de 2024, E agora também nesse ano ganhei o Campeonato Russo, agora estou sendo convocado para Copa do Mundo e isso não tem preço. Agora eu quero a Copa do Mundo", afirmou em entrevista ao "Flow Podcast".
Atuando pelo Zenit desde o começo de 2025, o atacante em números tímidos. São 48 jogos disputados, com oito gols e cinco assistências. Luiz Henrique admitiu que teve dificuldades para se adaptar ao futebol russo.
"Ah, eu fiquei mais feliz porque 2024 foi um ano histórico para mim. Sair do Botafogo ganhando uma Libertadores e um Brasileiro, ganhando vários troféus individuais, e chegar num clube tu chega mais confiante, sabe? Porque você ganhou muitas coisas. Então, para mim, chegar no Zenit foi muito especial também porque teve muitos jogadores brasileiros. Teve auxiliar técnico que é brasileiro também e me ajudou muito. E claro que eu encontrei dificuldades no começo porque é o frio, troca de futebol brasileiro para a Rússia, então é muito difícil, muito frio, então foi um pouco difícil no começo. Mas depois fui me adaptando ao futebol mais corrido, mais truncado, e depois no segundo ano agora conseguimos ganhar o Campeonato Russo que era o mais importante para chegar na Seleção bem", concluiu.