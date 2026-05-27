Luka Modric assinou vínculo com o Milan até junho de 2026Reprodução / Milan TV
A recente demissão do técnico Massimiliano Allegri, anunciada pelo Milan na última segunda-feira, mexeu com Modric. Os dois tinham boa relação no clube. Com contrato até junho de 2026, Modric ainda não definiu se irá renovar o seu vínculo.
Ídolo do Real Madrid, Modric chegou ao Milan em 2025 sem custos. Pela equipe italiana, o croata disputou 36 jogos, sendo 32 como titular, com dois gols e três assistências. Na temporada, o clube terminou na quinta colocação do Campeonato Italiano, com 70 pontos.
A Croácia, de Modric, está no Grupo L, ao lado de Gana, Inglaterra e Panamá. A estreia no torneio será diante dos ingleses, no dia 17 de junho, às 17h (de Brasília), em Dallas.
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