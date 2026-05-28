Casemiro em coletiva de imprensa da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro em coletiva de imprensa da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/05/2026 11:27

explicou que deu uma declaração para defender o jovem, mas que foi mal interpretado por muitas pessoas.

Casemiro se viu tema de uma polêmica sobre Endrick antes da convocação da seleção brasileira e se mostrou incomodado com a repercussão. O experiente volante, mas que foi mal interpretado por muitas pessoas.

Em uma entrevista à TNT Sports, o jogador tentou tirar a pressão em cima do atacante ao lembrar que ele ainda não estava nem mesmo garantido na Copa do Mundo. Só que, ao dizer "temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo" muita gente entendeu que era um recado de que não estava integrado ao ambiente com outros nomes do grupo.

"Fiquei bastante chateado. No momento que fui tentar proteger o jogador, tentar não colocar o peso nele em uma Copa do Mundo... Endrick é um jogador que vai jogar umas três, quatro Copas. Ele é um grande jogador. A questão foi só de protagonismo. Existem outros jogadores que estão à frente e tem que assumir o protagonismo para que outros jogadores como Rayan, Endrick, resolvam sem essa pressão" ", explicou-se.



"Os cortes acontecem. Nas redes sociais acontecem essas coisas".



um dos grandes apoiadores da presença do camisa 10 no torneio e torce pela recuperação.

Casemiro também avaliou a situação de Neymar, que está com uma lesão mais grave do que o anunciado pelo Santos e deve perder a estreia da Seleção na Copa do Mundo, contra o Marrocos. O volante é

"O doutor (Rodrigo Lasmar) já deixou bem claro. A gente tem que respeitar. Nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis para jogar porque a gente sabe que precisa de todos os jogadores. A evolução é dia após dia, tdos os jogadores aqui são importantes", afirmou.

A fala de Casemiro sobre Endrick que gerou polêmica na web

"Primeiro o jogador tem de jogar, independe de onde seja, precisa estar sempre competindo, não importa o nível da competição. Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver e ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode colocar uma pressão nele, não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem", destacou Casemiro, em entrevista à TNT Sports no início de maio