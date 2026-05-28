Andrés Gómez (à direita) é um dos principais jogadores do VascoMatheus Lima / Vasco
Destaque do Vasco, Andrés Gómez celebra convocação para a Copa do Mundo
Atacante foi chamado pela seleção colombiana e realizará o sonho de jogar o torneio
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Lateral-direito estava fora de combate desde o empate contra o Paysandu em 2 a 2, no último dia 13 de maio
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Atacante, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2029
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Cena aconteceu logo depois do primeiro gol do Vasco na vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central
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