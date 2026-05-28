Andrés Gómez (à direita) é um dos principais jogadores do VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio - Aliviado com a classificação do Vasco ao mata-mata na Sul-Americana, Andrés Gómez valorizou e muito a convocação para disputar a Copa do Mundo. Ele foi chamado pelo técnico Néstor Lorenzo para representar a Colômbia ao longo do torneio.
“Agradeço primeiramente a Deus, também ao Vasco. Foi o clube que me ajudou. Na França, não estava jogando nada (risos). Aqui, tudo mudou. Estou muito feliz, vai ser uma experiência muito bonita”, disse o atacante, após a vitória sobre o Barracas Central (ARG), em São Januário.
“Quero aproveitar cada minuto, cada oportunidade. É um sonho de infância. Vou com tudo”, complementou. A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão.
Em 2026, Andrés Gómez soma quatro gols e quatro assistências em 29 jogos pelo Vasco, sendo 25 entre os titulares. Por causa da convocação, ele não estará à disposição de Renato Gaúcho para encarar o Atlético-MG, domingo (31), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.