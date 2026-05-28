Andrés Gómez (à direita) é um dos principais jogadores do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez (à direita) é um dos principais jogadores do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/05/2026 08:54

“Agradeço primeiramente a Deus, também ao Vasco. Foi o clube que me ajudou. Na França, não estava jogando nada (risos). Aqui, tudo mudou. Estou muito feliz, vai ser uma experiência muito bonita”, disse o atacante, após a vitória sobre o Barracas Central (ARG) , em São Januário.

“Quero aproveitar cada minuto, cada oportunidade. É um sonho de infância. Vou com tudo”, complementou. A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão.