Vasco derrotou o Barracas em São Januário - AFP

Vasco derrotou o Barracas em São JanuárioAFP

Publicado 27/05/2026 20:55 | Atualizado 27/05/2026 21:18

Rio - Sem dificuldades, o Vasco se impôs diante do Barracas Central, da Argentina, e venceu por 3 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira (27), pela Sul-Americana. Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo G e irá participar dos playoffs da competição. O Olimpia, que derrotou o Audax Italiano, terminou a chave na liderança e garantiu a vaga direta para as oitavas de final.

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Como não conseguiu terminar em primeiro, o clube carioca terá uma partida a mais na tentativa de conquistar o título inédito. Na próxima fase, o Vasco vai encarar um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, que irá disputar o mata-mata da Sul-Americana.

Na vitória sobre os argentinos nesta quarta-feira (27), a situação do Vasco foi bastante facilitada ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Rodrigo Insúa, do Barradas, acabou sendo expulso e com isso o clube carioca atuou com um jogador a mais por mais de 45 minutos. Dois gols do Cruz-Maltino saíram depois disso.

Neste domingo (31), em São Januário, o Vasco faz seu último jogo antes da paralisação para a Copa do Mundo. O Cruz-Maltino recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O Vasco teve domínio da partida desde o começo, mas tinha dificuldades de criar. Na primeira finalização para o gol, o Cruz-Maltino conseguiu abriu o placar. Aos 31 minutos, depois de escanteio, Thiago Santos finalizou, a defesa do Barracas Central rebateu e Adson apareceu para colocar o clube carioca em vantagem.

Aos 38 minutos, a situação ficou ainda melhor para o Vasco. Rodrigo Insúa deu uma entrada forte em Adson e acabou sendo expulso, deixando o clube carioca em vantagem numérica na partida. Nos acréscimos, o Cruz-Maltino ampliou. Tchê Tchê levantou bola para área, o goleiro Miña falhou e Adson apareceu de novo para completar para o fundo das redes.

O segundo tempo começou com mais um gol do Vasco. Aos nove minutos, Adson iniciou jogada e a bola sobrou para Johan Rojas, que acertou um belíssimo chute, anotando o terceiro do clube carioca em São Januário.

Com a vantagem numérica e no placar, o Vasco seguiu criando outras oportunidades, porém, acabou faltando um pouco de capricho. Aos 40 minutos, o Cruz-Maltino teve uma grande oportunidade em uma penalidade, mas Brenner acabou cobrando mal e o goleiro Miña fez a defesa. Porém, o resultado já era mais que suficiente para garantir a classificação.