Renato Gaúcho é treinador do VascoJORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
O clube carioca foi julgado no artigo 213 do CBJD (deixar de prevenir ou reprimir desordens, invasões de campo ou lançamento de objetos em suas praças de desporto).
O Vasco também corria risco de perder mando de campo, mas a punição não chegou a ser cogitada. A equipe recebeu multa de R$ 15 mil por reincidência, já que outros episódios semelhantes anteriormente haviam gerado punições de R$ 5 mil e R$ 10 mil.
Insatisfeitos com o desempenho do time, alguns torcedores jogaram copos na direção de Renato Gaúcho no fim do segundo tempo. Após o apito final, um grupo também tentou atingir o técnico na saída para o túnel do vestiário.
O próximo compromisso será contra o Barracas Central, da Argentina, nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco precisa de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do torneio continental.
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