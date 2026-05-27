Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa

Rio - De olho em uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana, o Vasco receberá o Barracas Central (ARG), nesta quarta-feira (27). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O Cruz-Maltino precisa de uma combinação de resultados para avançar.

Onde assistir? 

A partida terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina espera acabar com a má fase para, quem sabe, garantir uma vaga no mata-mata. Já são quatro jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas - Internacional, Olimpia (PAR) e Red Bull Bragantino.

Apesar da pressão, a tendência é que Renato Gaúcho preserve alguns jogadores. Sem lateral-direito à disposição, o técnico pensa em escalar o time com três zagueiros. Andrés Gómez pode aparecer entre os titulares, já que este será o seu último compromisso antes de se apresentar à seleção colombiana para a Copa do Mundo.

Como chega o Barracas Central? 

Já eliminada, a equipe argentina acumula um jejum de sete duelos sem ganhar. No período, somou quatro empates e três derrotas. No torneio continental, não venceu nenhum dos confrontos que disputou.

Demartini, zagueiro que estava suspenso na rodada passada, estará à disposição. Por outro lado, Gonzalo Morales, camisa 9, foi expulso diante do Audax Italiano (CHI) e não poderá entrar em campo.

Ficha técnica

Vasco x Barracas Central (ARG)

Data e hora: 27/05/2026, às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)

VASCO: Léo Jardim; Cuesta (Walace Falcão), Lucas Freitas e Saldivia; Tchê Tchê, Hugo Moura, Ramon Rique e Lucas Piton (Cuiabano); Nuno Moreira, Andrés Gómez e David (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho.

BARRACAS CENTRAL: Juan Espínola; Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco. Técnico: Rubén Insúa.