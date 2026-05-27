Vasco derrotou o Barracas em São JanuárioAFP

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Rio - Sem dificuldades, o Vasco se impôs diante do Barracas Central, da Argentina, e venceu por 3 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira (27), pela Sul-Americana. Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo G e irá participar dos playoffs da competição. O Olimpia, que derrotou o Audax Italiano, terminou a chave na liderança e garantiu a vaga direta para as oitavas de final.
 