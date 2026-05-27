Vasco derrotou o Barracas em São Januário - AFP

Vasco derrotou o Barracas em São JanuárioAFP

Publicado 27/05/2026 21:27 | Atualizado 27/05/2026 21:29

Rio - O treinador Renato Gaúcho defendeu o seu trabalho no Vasco, depois da vitória sobre o Barracas Central por 3 a 0, em São Januário, que selou a classificação do clube carioca para os playoffs da Sul-Americana. O técnico pediu a colaboração dos torcedores para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo (31), o último desafio da equipe antes da Copa do Mundo.

"Estamos ali. Com o grupo que estamos, reduzido. Grupo que cheguei com 1 ponto no Brasileiro. Hoje está lá embaixo mas com uma ou duas vitórias está lá em cima. Brasileiro é assim, perde duas, perde posição. Ganha, vai lá para cima. Sem ter tido tempo. O torcedor tem direito de protestar, como fez hoje sem violência. Torcedor é paixão. Está sofrendo porque não ganhamos o último jogo. É assim. No futebol tudo é vitória. O mais importante é o torcedor comparecer domingo em São Januário, a gente tem um jogo difícil no Brasileiro. Com o apoio da torcida é meio caminho andado. O torcedor tem que comparecer e incentivar os jogadores", disse.

Renato Gaúcho ressaltou a quantidade de competições que o Vasco está disputando e celebrou a classificação para a próxima fase da Sul-Americana.

Quando tomo decisões procuro tomar as melhores decisões a favor do clube. Nem sempre dá certo. Mas a gente vai errar, somos humanos. Se foi erro ou acerto, não vou entrar nos detalhes. Importante hoje foi a vitória, conquistar a confiança dos jogadores. Passamos para a próxima fase em segundo, mas passamos. Os outros jogadores também passaram em segundo. O Vasco está em três competições. O Vasco está em outra fase da Copa do Brasil, Sul-Americana, e poderíamos estar melhor no Brasileiro, mas não estamos mal não.