Filipe Luís está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março - Mohamed Farag / Fifa

Filipe Luís está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em marçoMohamed Farag / Fifa

Publicado 28/05/2026 10:13

França - Ex- Flamengo , Filipe Luís será o novo técnico do Monaco. O comandante já tem um acordo para assinar com o time francês até 2028, segundo informações da imprensa europeia.

Quem conduziu a negociação foi o brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do clube. O treinador assumirá a vaga de Sébastien Pocognoli.