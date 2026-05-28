Filipe Luís está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em marçoMohamed Farag / Fifa

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França - Ex-Flamengo, Filipe Luís será o novo técnico do Monaco. O comandante já tem um acordo para assinar com o time francês até 2028, segundo informações da imprensa europeia.
Quem conduziu a negociação foi o brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do clube. O treinador assumirá a vaga de Sébastien Pocognoli.
Ele também era alvo do Bayer Leverkusen, da Alemanha, para substituir Kasper Hjulmand. Antes, havia sido especulado no Chelsea, que fechou com Xabi Alonso.
Filipe Luís está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março deste ano. Por lá, conquistou cinco títulos: Copa do Brasil (2024), Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa do Brasil (2025) e Campeonato Carioca (2025). 