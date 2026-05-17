Xabi Alonso - Fadel Senna / AFP

Xabi Alonso Fadel Senna / AFP

Publicado 17/05/2026 13:29

Livre no mercado desde que foi demitido do Real Madrid, em janeiro deste ano, o espanhol Xabi Alonso foi anunciado como novo treinador do Chelsea na manhã deste domingo (17). O clube de Londres acertou um contrato de quatro anos e ele assumirá no dia 1º de julho. O interino Callum McFarlane vai terminar a temporada no comando da equipe.

No anúncio, o Chelsea rasgou elogios ao novo comandante: "Sua nomeação reflete a crença do clube na sua vasta experiência, qualidade como treinador, modelo de jogo, atributos de liderança, caráter e integridade, que foram fundamentais para a decisão de lhe pedir para liderar a próxima fase da jornada do Chelsea".

Em counicado divulgado pelo clube, o treinador celebrou o acerto e revelou os objetivos para o time: "Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos. Há muito talento no elenco e um enorme potencial neste clube. Será uma grande honra liderá-lo. Agora, o foco é no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de troféus".

Xabi Alonso tem 44 anos e seu grande trabalho fora das quatro linhas foi à frente do Bayer Leverkusen. No clube da Alemanha, conseguiu derrubar a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga com um título invicto e também conquistou a Copa da Alemanha e a Supercopa. Pela equipe, foram 140 partidas, 88 vitórias e apenas 19 derrotas.

O Chelsea não viveu grande temporada e teve dois treinadores demitidos: Enzo Maresca e Liam Rosenior. A equipe tem mais dois jogos pela Premier League e precisa da vitória nos duelos para manter as chances de classificação para Europa League ou Conference League.