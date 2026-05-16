Cazé TV e La Liga firmaram acordo de exclusividade até 2032Divulgação / Cazé TV

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Rio - A Cazé TV anunciou neste sábado (16) que transmitirá o Campeonato Espanhol com exclusividade pelas próximas seis temporadas. A parceria prevê a exibição de jogos da competição, além de materiais extras e melhores momentos nas redes sociais.

Os conteúdos serão distribuídos pelo ecossistema da empresa, com destaque para o YouTube.

Presidente da LaLiga, Javier Tebas mostrou ter ficado satisfeito com o acordo: "O Brasil é um mercado estratégico pela paixão dos torcedores e pela conexão histórica da competição com o talento brasileiro. Essa parceria representa uma oportunidade importante para aproximar ainda mais o público por meio de um modelo digital e de grande alcance".

O anúncio da Cazé TV