Cazé TV e La Liga firmaram acordo de exclusividade até 2032Divulgação / Cazé TV
Os conteúdos serão distribuídos pelo ecossistema da empresa, com destaque para o YouTube.
Presidente da LaLiga, Javier Tebas mostrou ter ficado satisfeito com o acordo: "O Brasil é um mercado estratégico pela paixão dos torcedores e pela conexão histórica da competição com o talento brasileiro. Essa parceria representa uma oportunidade importante para aproximar ainda mais o público por meio de um modelo digital e de grande alcance".
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