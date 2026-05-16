Endrick soma oito gols e sete assistências em 20 jogos pelo LyonFranck Fife / AFP
Técnico do Lyon confirma retorno de Endrick ao Real Madrid
Brasileiro fará despedida do time francês diante do Lens, neste domingo (17)
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Zubeldía celebra vitória em confronto direto e vê Fluminense recuperando identidade
Tricolor venceu o São Paulo e se consolidou em terceiro lugar no Brasileirão
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