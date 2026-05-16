Endrick soma oito gols e sete assistências em 20 jogos pelo Lyon - Franck Fife / AFP

Endrick soma oito gols e sete assistências em 20 jogos pelo LyonFranck Fife / AFP

Publicado 16/05/2026 22:33

França - Técnico do Lyon, Paulo Fonseca admitiu que o duelo com o Lens, neste domingo (17), marcará a despedida de Endrick. O atacante havia sido emprestado pelo Real Madrid até o fim desta temporada e, assim, retornará ao clube merengue, que já manifestou o desejo de contar com o brasileiro

"Para o Endrick, será difícil ficar aqui. O Real Madrid certamente vai querer levá-lo de volta. Depois desta temporada, ele poderá estar na Copa do Mundo e então se tornará jogador do Real Madrid", disse o comandante, em entrevista coletiva.

"Depois do que mostrou aqui, provou que tem qualidade para ser jogador do Real Madrid", complementou.

Endrick soma oito gols e sete assistências em 20 jogos pelo Lyon, 18 como titular. O atacante vive expectativa para ser convocado para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. A lista de Carlo Ancelotti será divulgada na segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.