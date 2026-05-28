Saúl em ação no duelo entre em Flamengo e Cusco, no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Saúl em ação no duelo entre em Flamengo e Cusco, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 28/05/2026 08:15

Rio - Saúl revelou que não terá férias no Flamengo para aprimorar a parte física durante a pausa para a Copa do Mundo. O meio-campista, que passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro deste ano, ainda sofre com dores na região.

“Não sei quanto tempo teremos, mas sei que preciso trabalhar para que volte a estar na melhor condição física, para que o tendão fique bem. Então, vou ficar sem férias. Fisicamente ainda me falta muito”, disse o jogador, após a vitória sobre o Cusco (PER), pela Libertadores

O espanhol foi titular e atuou por 70 minutos diante do time peruano, mas contou que, na véspera, não tinha certeza se teria condições de entrar em campo: “Eu não sabia se poderia jogar pelas dores, mas acordei melhor e consegui. Espero voltar fisicamente bem para poder competir de igual para igual com os companheiros”.