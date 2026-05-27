Custos da viagem serão pagos por uma agência europeia - Gilvan de Souza / Flamengo

Custos da viagem serão pagos por uma agência europeiaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/05/2026 17:59

Rio - O Flamengo definiu que fará uma bateria de amistosos na Europa durante o período de pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. A ideia é realizar três partidas na cidade de Lagos, parte da região turística do Algarve, no sul de Portugal. Dois jogos já estão confirmados, contra o Birmingham City, da Inglaterra, e o Falkirk FC, da Escócia.

O desejo do Rubro-Negro é que o terceiro amistoso será contra o Benfica, de Portugal. Porém, a realização do duelo pode ser impedida pelo calendário corrido da equipe de Lisboa, que terminou na 3ª colocação do campeonato local e terá que jogar os mata-matas de acesso para a Liga Europa. Assim, em primeiro momento, é improvável que o convite seja aceito pelos portugueses.

Todos os gastos da viagem serão custeados por uma agência europeia, que já realizou o mesmo tipo de turnê com gigantes como o Bayern de Munique e o PSG. É possível que o Flamengo aproveite a ida à Europa para participar de amistosos em outros países. Para isso, entregou à empresa uma lista comoutras equipes que gostaria de enfrentar. O Mais Querido não contará com os convocados para a Copa no período.

Após a partida contra o Coritiba, última antes da parada para o Mundial, neste sábado (30), o Rubro-Negro dará duas semanas de folga aos jogadores e, em seguida, voltará aos treinamentos. O embarque para a Europa deve acontecer no fim do mês de junho, entre os dias 26 e 29, enquanto a volta deve ser marcada para a semana do dia 11 de julho.