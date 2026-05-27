Alex Sandro em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Alex Sandro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/05/2026 13:49

Rio - Após meses de especulações sobre uma possível saída, Alex Sandro acertou os principais detalhes e está a somente uma assinatura de renovar seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O vínculo atual do lateral-esquerdo vai até o fim deste ano e o Rubro-Negro já havia manifestado interesse na renovação. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Segundo o setorista, um acordo foi firmado entre as partes nesta semana e o anúncio oficial deve ser feito em breve. Alex Sandro já havia sido assunto de rumores sobre uma possível saída no final desta temporada , quando teria considerado procurar um destino que exigisse menos da sua parte física, já que soma 35 anos de idade e indica estar próximo da aposentadoria.

Nesta temporada, por conta do desgaste físico e da idade avançada, o jogador passa por certo controle de carga, muitas vezes revezando a posição com Ayrton Lucas, seu reserva imediato. Além disso, sofreu com problemas na coxa, o que fez com que ele desfalcasse o Rubro-Negro em alguns jogos.

Porém, o Mais Querido segue considerando Alex Sandro peça importante para a posição, que é vista como uma das principais carências do elenco pela diretoria. O Flamengo pretende contratar um lateral-esquerdo nesta janela, mas quer manter o jogador como opção pelo menos até o fim de 2027.

Campeão do Brasileiro e da Libertadores com o Rubro-Negro na temporada passada, na maioria das vezes como titular, Alex Sandro vinha sendo convocado repetidas vezes por Carlo Ancelotti. Junto dos companheiros Léo Pereira, Danilo e Lucas Paquetá, o lateral-esquerdo será um dos 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo.