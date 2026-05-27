Alex Sandro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Após meses de especulações sobre uma possível saída, Alex Sandro acertou os principais detalhes e está a somente uma assinatura de renovar seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O vínculo atual do lateral-esquerdo vai até o fim deste ano e o Rubro-Negro já havia manifestado interesse na renovação. A informação é do jornalista Venê Casagrande.
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Segundo o setorista, um acordo foi firmado entre as partes nesta semana e o anúncio oficial deve ser feito em breve. Alex Sandro já havia sido assunto de rumores sobre uma possível saída no final desta temporada, quando teria considerado procurar um destino que exigisse menos da sua parte física, já que soma 35 anos de idade e indica estar próximo da aposentadoria.
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Nesta temporada, por conta do desgaste físico e da idade avançada, o jogador passa por certo controle de carga, muitas vezes revezando a posição com Ayrton Lucas, seu reserva imediato. Além disso, sofreu com problemas na coxa, o que fez com que ele desfalcasse o Rubro-Negro em alguns jogos.
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Porém, o Mais Querido segue considerando Alex Sandro peça importante para a posição, que é vista como uma das principais carências do elenco pela diretoria. O Flamengo pretende contratar um lateral-esquerdo nesta janela, mas quer manter o jogador como opção pelo menos até o fim de 2027.
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Campeão do Brasileiro e da Libertadores com o Rubro-Negro na temporada passada, na maioria das vezes como titular, Alex Sandro vinha sendo convocado repetidas vezes por Carlo Ancelotti. Junto dos companheiros Léo Pereira, Danilo e Lucas Paquetá, o lateral-esquerdo será um dos 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo.
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