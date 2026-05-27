Alex Sandro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo encaminha renovação de Alex Sandro até dezembro de 2027
Anúncio oficial deve ser feito em breve pelo Rubro-Negro
Flamengo deve tentar renovação com Danilo depois da Copa do Mundo
Jogador, de 34 anos, tem contrato até o fim do ano
Andrew celebra oportunidade como titular no Flamengo e avalia atuação
Goleiro ganhou chance na partida contra o Cusco, válida pela última rodada do Grupo A da Libertadores
Rossi deve voltar ao time titular do Flamengo contra o Coritiba
Goleiro, de 30 anos, conta com a confiança de Leonardo Jardim
Wesley conta que acompanha o Flamengo e aborda possível retorno: 'Muito carinho'
Em alta na Roma, lateral foi convocado para a Copa do Mundo
Flamengo disputará amistosos na Europa durante a pausa para a Copa do Mundo
Partidas da 'inter-temporada' devem ser realizadas em Portugal
Ayrton Lucas recebe sondagem de rival do Flamengo na Série A
Lateral-esquerdo tem 28 anos e defende o Mais Querido desde 2022
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