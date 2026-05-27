Ayrton Lucas alterna partidas como titular e reserva no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Ayrton Lucas alterna partidas como titular e reserva no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/05/2026 17:01

A equipe santista precisa de uma reposição para o setor com urgência. O argentino Gonzalo Escobar, principal opção de Cuca, somente tem contrato até o fim do ano e não deve renovar. Enquanto isso, o jovem Vinicius Lira, possível substituto, rompeu o ligamento do joelho e deve demorar para voltar às atividades.

Assim, uma das principais escolhas da diretoria para a posição é Ayrton Lucas. Contestado no Flamengo, o lateral-esquerdo de 28 anos viveu grande fase em 2023, sob comando de Vítor Pereira, mas foi perdendo espaço com a chegada de reforços para o setor. Hoje, alterna partidas como titular e reserva com Alex Sandro, que já tem idade mais avançada e precisa de certo controle de carga.

Revelado pelo Fluminense, Ayrton Lucas chegou ao Flamengo por empréstimo em abril de 2022, vindo do Spartak Moscow, da Rússia. Em janeiro de 2023, foi comprado em definitivo por aproximadamente R$ 40 milhões e faz parte do plantel rubro-negro pela quinta temporada. Com o Mais Querido, o lateral conquistou duas Libertadores, duas Copas do Brasil e um Brasileirão.