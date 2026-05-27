Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoMauro Pimentel / AFP

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Rio — A diretoria e a comissão técnica do Flamengo já definiram os perfis de jogadores que o clube irá buscar no mercado durante a pausa da Copa do Mundo. O técnico Leonardo Jardim deseja rejuvenescer o elenco, além de reforçar diferentes setores do campo, segundo o 'ge'.

A alta média de idade da equipe tem sido um desafio para Jardim, que aposta na rotatividade para preservar os atletas. Mesmo assim, o desejo é a chegada de jogadores com qualidade técnica, velocidade e saúde física, características consideradas fundamentais pelo treinador. A ideia é contratar atletas de até 26 anos.

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Uma das posições de maior urgência é a lateral esquerda. Alex Sandro encaminhou renovação com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem, mas ele tem 35 anos. Portanto, a posição é encarada como prioridade. O Flamengo também fará buscas por um centroavante para competir com Pedro e um volante, frente à média alta de idade de Jorginho, Saúl e Pulgar.

Outra ideia de Jardim é utilizar a parada da Copa do Mundo para observar os jogadores das categorias de base para utilizá-los no elenco principal.
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