Rio — A diretoria e a comissão técnica do Flamengo já definiram os perfis de jogadores que o clube irá buscar no mercado durante a pausa da Copa do Mundo. O técnico Leonardo Jardim deseja rejuvenescer o elenco, além de reforçar diferentes setores do campo, segundo o 'ge'.
A alta média de idade da equipe tem sido um desafio para Jardim, que aposta na rotatividade para preservar os atletas. Mesmo assim, o desejo é a chegada de jogadores com qualidade técnica, velocidade e saúde física, características consideradas fundamentais pelo treinador. A ideia é contratar atletas de até 26 anos.
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