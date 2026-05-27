Andrew no jogo entre Flamengo e Cusco - Gilvan de Souza / Flamengo

Andrew no jogo entre Flamengo e CuscoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/05/2026 20:25

Rio - A principal novidade do Flamengo na vitória sobre o Cusco por 3 a 0 no Maracanã, na noite de terça-feira (26), foi a entrada de Andrew na vaga do titular Rossi. Em entrevista na zona mista após a partida, o goleiro celebrou a oportunidade que recebeu.

"Foi uma sensação muito boa, muito feliz e grato a Deus por isso. O grupo estava ali sempre apoiando e ajudando. O Rossi também ali em alguns momentos dando alertas sobre posicionamento mais alto e mais baixo. Estou muito feliz com isso, muito feliz com essa oportunidade. Agora é seguir trabalhando".

Andrew não foi tão exigido, mas fez uma boa defesa para ajudar o Flamengo a vencer. Na reta final do primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, Silva arriscou de fora da área, e a bola tinha endereço, mas o goleiro apareceu para salvar o Rubro-Negro.

"Estou muito feliz. Avalio como uma partida boa, positiva e segura".

Esta foi a primeira oportunidade de Andrew como titular na Libertadores. Antes, ele havia disputado apenas cinco jogos - todos pelo Campeonato Carioca.