Wesley tem 22 anos e é um dos destaques da RomaFilippo Monteforte / AFP
"Sigo acompanhando, sempre que possível, e tenho muito carinho por todos. Quem sabe um dia eu volto", afirmou o jogador em entrevista ao "Lance!". O lateral demonstrou forte ligação com o time carioca e deixou as portas abertas para os próximos anos de carreira.
Wesley concorre ao prêmio de melhor jogador da temporada na Itália e desperta o interesse de gigantes, como o Manchester City. O bom desempenho no futebol europeu chancela a sua vaga entre os convocados para o Mundial.
A venda do defensor ao futebol italiano aconteceu em julho de 2025, logo após o Mundial de Clubes. A Roma desembolsou 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões na cotação da época), além de 5 milhões de euros em metas.
Apesar de ter enfrentado críticas da torcida no início de sua trajetória no Brasil, Wesley saiu em alta e se adaptou rapidamente ao futebol europeu. Na Roma, virou titular absoluto, ajudou a classificar a equipe para a Liga dos Campeões e se destacou pela versatilidade ao atuar nos dois lados do campo, chegando valorizado para defender a Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti.
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