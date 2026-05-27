Wesley tem 22 anos e é um dos destaques da Roma - Filippo Monteforte / AFP

Wesley tem 22 anos e é um dos destaques da RomaFilippo Monteforte / AFP

Publicado 27/05/2026 18:55 | Atualizado 27/05/2026 18:59





"Sigo acompanhando, sempre que possível, e tenho muito carinho por todos. Quem sabe um dia eu volto", afirmou o jogador em entrevista ao "Lance!". O lateral demonstrou forte ligação com o time carioca e deixou as portas abertas para os próximos anos de carreira.



Wesley concorre ao prêmio de melhor jogador da temporada na Itália e desperta o interesse de gigantes,

Rio - O lateral-direito Wesley se apresentou à seleção brasileira na Granja Comary, nesta quarta-feira (27), para iniciar a preparação visando a Copa do Mundo. Em meio ao bom momento na Roma, o atleta de 22 anos reforçou seu vínculo com o Flamengo e comentou sobre um possível retorno ao clube no futuro."Sigo acompanhando, sempre que possível, e tenho muito carinho por todos. Quem sabe um dia eu volto", afirmou o jogador em entrevista ao "Lance!". O lateral demonstrou forte ligação com o time carioca e deixou as portas abertas para os próximos anos de carreira.Wesley concorre ao prêmio de melhor jogador da temporada na Itália e desperta o interesse de gigantes, como o Manchester City . O bom desempenho no futebol europeu chancela a sua vaga entre os convocados para o Mundial.

O lateral também demonstrou gratidão pelo período no Rio de Janeiro: "O Flamengo foi o clube que mudou tudo. Sou muito grato ao Tubarão, mas foi o Flamengo que mudou a minha vida".



A venda do defensor ao futebol italiano aconteceu em julho de 2025, logo após o Mundial de Clubes. A Roma desembolsou 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões na cotação da época), além de 5 milhões de euros em metas.

Pelo Rubro-Negro, ele somou 136 jogos e conquistou oito títulos. A lista inclui o bicampeonato da Libertadores (2022 e 2025) e da Copa do Brasil (2022 e 2024), além do Brasileirão (2025), de dois Cariocas (2024 e 2025) e da Supercopa do Brasil (2025).



Apesar de ter enfrentado críticas da torcida no início de sua trajetória no Brasil, Wesley saiu em alta e se adaptou rapidamente ao futebol europeu. Na Roma, virou titular absoluto, ajudou a classificar a equipe para a Liga dos Campeões e se destacou pela versatilidade ao atuar nos dois lados do campo, chegando valorizado para defender a Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti.