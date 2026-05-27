Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/05/2026 20:10

Rio - Apesar do momento ruim e da boa atuação de Andrew contra o Cusco, o goleiro Agustín Rossi, de 30 anos, deverá voltar a ser titular do Flamengo no próximo sábado (30) contra o Coritiba, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com a "ESPN", o treinador Leonardo Jardim conversou com o brasileiro e explicou que a oportunidade entre os titulares seria dada em função da necessidade de descanso de Rossi. O comandante deixou claro que o goleiro argentino segue como titular da equipe neste momento.

Depois da derrota para o Palmeiras, em que Rossi falhou em dois gols, o treinador já tinha deixado claro que o argentino seguia prestigiado no Flamengo.

"Já falamos sobre esta situação no jogo contra o Athletico. É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Se eu trouxesse um treinador de goleiros poderia dizer que mudou a estratégia, mas é uma questão de momentos. Querermos que ele se recupera o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor", disse o treinador Leonardo Jardim.

Rossi chegou ao Flamengo no final de 2023 e entrou em campo em 173 partidas. Ele foi conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas. O seu contrato vai até dezembro de 2027.