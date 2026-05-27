Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/05/2026 23:00

Rio - Com a renovação de Alex Sandro encaminhada, o Flamengo deve buscar a ampliação do vínculo de Danilo depois da Copa do Mundo. De acordo com informações do repórter da "CBN", Renan Moura, o Rubro-Negro trata a situação com cautela.

No começo do ano, Danilo declarou que pretende que a atual temporada seja a última na carreira. A situação é diferente de Alex Sandro, que avaliava a possibilidade de atuar em uma liga com menos pressão.

"Nesse momento o meu pensamento é que essa seja a minha última temporada no futebol, que em dezembro eu deixe de jogar. Eu não boto isso em pedra e está feito. Se eu chegar no final do ano e eu estiver me sentindo bem mentalmente, fisicamente e tiver ainda uma empatia grande com o Flamengo, certamente poderia fazer mais um ano", disse em entrevista ao portal "GE".

Danilo chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado. No total, ele entrou em campo em acumula 42 jogos, anotou três gols e deu duas assistências assistências com a camisa do Flamengo. O autor do gol do título da Libertadores de 2025 tem contrato até dezembro.