Danilo em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rio - Com a renovação de Alex Sandro encaminhada, o Flamengo deve buscar a ampliação do vínculo de Danilo depois da Copa do Mundo. De acordo com informações do repórter da "CBN", Renan Moura, o Rubro-Negro trata a situação com cautela.
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No começo do ano, Danilo declarou que pretende que a atual temporada seja a última na carreira. A situação é diferente de Alex Sandro, que avaliava a possibilidade de atuar em uma liga com menos pressão.
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"Nesse momento o meu pensamento é que essa seja a minha última temporada no futebol, que em dezembro eu deixe de jogar. Eu não boto isso em pedra e está feito. Se eu chegar no final do ano e eu estiver me sentindo bem mentalmente, fisicamente e tiver ainda uma empatia grande com o Flamengo, certamente poderia fazer mais um ano", disse em entrevista ao portal "GE".
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Danilo chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado. No total, ele entrou em campo em acumula 42 jogos, anotou três gols e deu duas assistências assistências com a camisa do Flamengo. O autor do gol do título da Libertadores de 2025 tem contrato até dezembro.