Comemoração dos jogadores do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Comemoração dos jogadores do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 28/05/2026 00:15

Rio - O Flamengo garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores de 2026. O Rubro-Negro fez o dever de casa ao vencer o Cusco por 3 a 0 na terça-feira (26), no Maracanã. Independiente Rivadavia e Rosario Central, que tinham chances matemáticas de ficarem com o primeiro lugar geral, não conseguiram ultrapassar a equipe de Leonardo Jardim.

Dessa forma, o Fla decidirá todos os jogos do mata-mata em casa até a fase semifinal. O Rubro-Negro fechou a fase de grupos com 16 pontos conquistados. No total, foram cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Além disso, o time ficou com um saldo positivo de 12.

O Independiente Rivadavia também fechou a fase de grupos com 16 pontos, cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Porém, teve saldo positivo de nove gols - três a menos em relação ao Fla.

O Rosario Central iniciou a rodada com 13 pontos e ainda tinha chances, mas perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0. Com o resultado, o time equatoriano igualou os 13 pontos e ficou com a liderança.