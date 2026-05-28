Vitória International Cup marca retorno da CBJJD ao Espírito Santo - (Foto: Divulgação)

Vitória International Cup marca retorno da CBJJD ao Espírito Santo (Foto: Divulgação)

Publicado 28/05/2026 08:00

O cenário do Jiu-Jitsu capixaba já vive a expectativa para um dos principais eventos da temporada. Marcado para o dia 5 de julho, no Ginásio Tancredão, o Vitória International Cup 2026 tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e promete movimentar o Espírito Santo em uma parceria entre CBJJD e FJJD-ES, reunindo atletas de diversas regiões do Brasil em busca de títulos e pontos importantes no ranking da temporada.



Presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Espírito Santo, Maurício Pracias destacou o investimento feito nos últimos anos e a estrutura preparada para o evento. “A expectativa é enorme. Vamos utilizar uma parte da estrutura do Rio de Janeiro e outra daqui mesmo do Espírito Santo, mostrando o investimento que a Federação vem fazendo nos últimos três anos. A expectativa é passar dos mil atletas”, afirmou.



Além da disputa esportiva, o Vitória International Cup terá peso importante no ranking 2026 e vai elevar ainda mais o nível competitivo da temporada. “A etapa conta pontos em dobro para os atletas que buscam vencer o ranking. E é um evento da CBJJD, que faz um trabalho excepcional não só no Rio, mas no Brasil e até fora dele”, destacou Maurício, reforçando ainda o processo de evolução vivido pelo esporte no estado.



“O Jiu-Jitsu no Espírito Santo ainda está em expansão, mas vem entrando em um período de alinhamento. Durante muitos anos o esporte foi tratado sem o devido profissionalismo, mas hoje temos excelentes professores, atletas e eventos para ajudar nesse processo de formação”, completou o dirigente, que também ressaltou o caráter social do campeonato.