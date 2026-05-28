Vitória International Cup marca retorno da CBJJD ao Espírito Santo (Foto: Divulgação)
Presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Espírito Santo, Maurício Pracias destacou o investimento feito nos últimos anos e a estrutura preparada para o evento. “A expectativa é enorme. Vamos utilizar uma parte da estrutura do Rio de Janeiro e outra daqui mesmo do Espírito Santo, mostrando o investimento que a Federação vem fazendo nos últimos três anos. A expectativa é passar dos mil atletas”, afirmou.
Além da disputa esportiva, o Vitória International Cup terá peso importante no ranking 2026 e vai elevar ainda mais o nível competitivo da temporada. “A etapa conta pontos em dobro para os atletas que buscam vencer o ranking. E é um evento da CBJJD, que faz um trabalho excepcional não só no Rio, mas no Brasil e até fora dele”, destacou Maurício, reforçando ainda o processo de evolução vivido pelo esporte no estado.
“O Jiu-Jitsu no Espírito Santo ainda está em expansão, mas vem entrando em um período de alinhamento. Durante muitos anos o esporte foi tratado sem o devido profissionalismo, mas hoje temos excelentes professores, atletas e eventos para ajudar nesse processo de formação”, completou o dirigente, que também ressaltou o caráter social do campeonato.
Segundo ele, o Festival Kids será novamente um dos grandes atrativos do Vitória International Cup, promovendo a inclusão de crianças a partir dos 3 anos, além da participação de paratletas em mais uma competição organizada pela CBJJD e FJJD-ES.
Thiago quer manter GFTeam no topo
Dentro dos tatames, equipes importantes já iniciaram sua preparação para o evento. Um dos destaques é a GFTeam, liderada no estado por atletas e professores que vêm conquistando resultados expressivos nas últimas temporadas, caso do faixa-preta Thiago Cordeiro. “Minhas expectativas são altíssimas. Estamos treinando juntos como uma verdadeira equipe, focando em técnicas, estratégias e apoio mútuo. A energia coletiva é contagiante”, disse.
Segundo Thiago, a temporada da GFTeam vem sendo marcada por evolução constante e espírito coletivo. “Nosso objetivo vai além das medalhas. Queremos mostrar a força e a união da equipe. Cada luta é uma oportunidade de crescimento coletivo”, contou o faixa-preta, que também celebrou o retorno da CBJJD ao Espírito Santo. “Isso traz mais oportunidades de competição e desenvolvimento para todos os praticantes. O trabalho da Confederação fortalece muito a comunidade do Jiu-Jitsu”, completou.
Com expectativa de casa cheia, pontuação em dobro no ranking e uma estrutura reforçada para receber atletas do kids ao master, o Vitória International Cup chega como mais um passo importante no crescimento do Jiu-Jitsu desportivo no Espírito Santo. As inscrições seguem abertas através do site oficial da CBJJD.
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