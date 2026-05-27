McGregor vai fazer revanche contra Max Holloway em julhoFoto: Reprodução/Instagram
Através de uma publicação em seu perfil oficial no "X" (antigo Twitter), McGregor agradeceu o apoio recebido dos fãs desde o anúncio oficial do combate e garantiu estar atravessando um dos melhores momentos de sua carreira, mesmo aos 37 anos e após um longo período de inatividade.
“Obrigado por todo o amor, apoio e incentivo nos últimos dias, pessoal! Estou me sentindo muito energizado para o intenso treinamento por causa disso! Sou muito grato pela equipe que tenho ao meu redor. Meus treinadores e parceiros de treino, estamos todos totalmente focados no desafio que temos pela frente e é um momento glorioso na nossa academia!”, escreveu o irlandês.
Sem lutar desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna na trilogia contra Dustin Poirier, McGregor chega cercado de dúvidas por parte da comunidade do MMA. O tempo afastado do esporte, somado às constantes polêmicas fora do cage, faz com que muitos torcedores questionem como será o desempenho do ex-campeão em seu retorno.
Apesar disso, o próprio "Notorious" garante que segue em alto nível técnico e promete surpreender o público mais uma vez: "Estou melhor do que nunca e aguardo com expectativa de mostrar mais uma vez ao mundo meu domínio das artes marciais. Senhor Jesus, em teu nome, por favor, inspire a próxima geração! Amém”, concluiu.
O duelo contra Max Holloway marcará o segundo encontro entre os atletas dentro do UFC. O primeiro aconteceu em 2013, ainda no peso-pena (até 66kg), quando ambos buscavam espaço na organização. Na ocasião, McGregor levou a melhor na decisão unânime dos juízes, em uma luta realizada antes de os dois alcançarem o estrelato mundial.
Agora, mais de uma década depois, o cenário é completamente diferente. Holloway chega embalado por anos de protagonismo na elite do esporte, enquanto Conor tenta provar que ainda pertence ao topo do MMA após um dos hiatos mais longos de sua carreira profissional. Dessa vez, o confronto acontecerá na divisão dos meio-médios (até 77kg).
Considerado por muitos o lutador mais popular da história do UFC, McGregor construiu um cartel de 22 vitórias e seis derrotas no MMA profissional. Ex-campeão simultâneo dos pesos-penas e leves, o irlandês acumulou triunfos marcantes sobre nomes como José Aldo, Eddie Alvarez, Nate Diaz e o próprio Max Holloway.
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