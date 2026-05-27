McGregor vai fazer revanche contra Max Holloway em julho - Foto: Reprodução/Instagram

McGregor vai fazer revanche contra Max Holloway em julhoFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 14:00 | Atualizado 27/05/2026 15:32

Depois de quase cinco anos afastado do octógono, Conor McGregor parece totalmente motivado para escrever um novo capítulo em sua trajetória no UFC. Escalado para liderar o UFC 329, no dia 11 de julho, em Las Vegas (EUA), durante a tradicional "Semana Internacional da Luta", o astro irlandês demonstrou confiança máxima para a aguardada revanche diante de Max Holloway.



Através de uma publicação em seu perfil oficial no "X" (antigo Twitter), McGregor agradeceu o apoio recebido dos fãs desde o anúncio oficial do combate e garantiu estar atravessando um dos melhores momentos de sua carreira, mesmo aos 37 anos e após um longo período de inatividade.



“Obrigado por todo o amor, apoio e incentivo nos últimos dias, pessoal! Estou me sentindo muito energizado para o intenso treinamento por causa disso! Sou muito grato pela equipe que tenho ao meu redor. Meus treinadores e parceiros de treino, estamos todos totalmente focados no desafio que temos pela frente e é um momento glorioso na nossa academia!”, escreveu o irlandês.