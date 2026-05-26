Copa Ibérica promete levar Jiu-Jitsu de alto nível até Pinhal Novo, Portugal - (Foto: @direstosmau)

Copa Ibérica promete levar Jiu-Jitsu de alto nível até Pinhal Novo, Portugal (Foto: @direstosmau)

Publicado 26/05/2026 09:00 | Atualizado 26/05/2026 17:34

A contagem regressiva já começou para a Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo, segunda etapa do Circuito Nacional Português 2026 da ISBJJA. Marcado para o dia 13 de junho, em Pinhal Novo, o evento entra na reta final de inscrições - através do site www.isbjja.com - cercado por grande expectativa após o sucesso do Portugal National Open, realizado em Coimbra.



Com disputas Gi & No-Gi do kids ao master, a competição promete reunir atletas de diferentes nacionalidades e algumas das principais equipes do cenário europeu. A tendência é de mais um evento com alto nível técnico, fortalecendo o crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal e consolidando o Circuito Nacional Português como uma das grandes novidades da temporada 2026.