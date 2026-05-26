Copa Ibérica promete levar Jiu-Jitsu de alto nível até Pinhal Novo, Portugal (Foto: @direstosmau)
Com disputas Gi & No-Gi do kids ao master, a competição promete reunir atletas de diferentes nacionalidades e algumas das principais equipes do cenário europeu. A tendência é de mais um evento com alto nível técnico, fortalecendo o crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal e consolidando o Circuito Nacional Português como uma das grandes novidades da temporada 2026.
Além das tradicionais categorias de peso, a Copa Ibérica também contará com absolutos e premiações em dinheiro para determinadas classes, assim como pontos importantes para o ranking oficial da temporada. O sistema de pontuação do Circuito segue valorizando desempenho e regularidade dos atletas ao longo do ano, com mais de 20 passagens para a Espanha a serem distribuídas.
Outro destaque fica por conta do Festival Kids, iniciativa voltada para crianças de 4 a 12 anos com foco na iniciação esportiva e experiências lúdicas dentro do ambiente competitivo. A proposta vem sendo um dos grandes sucessos da CBJJD e ISBJJA tanto no Brasil quanto em Portugal, aproximando famílias e incentivando a nova geração da arte suave.
As inscrições, vale lembrar, seguem abertas através do site oficial da ISBJJA até o dia 7 de junho, e após o sucesso em Coimbra, a expectativa da organização é de novamente casa cheia, agora em Pinhal Novo.
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