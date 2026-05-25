Jungle Fight 150 definiu as quatro semifinalistas do torneio que vai pagar meio milhão de reais à campeã (Foto: Carlos Ventura)
A luta principal fechou a noite histórica na Arena Jungle em alto nível. Representando São Paulo, Nágila Goku superou a goiana Fabrizia Ketlin por decisão unânime após três rounds movimentadíssimos. Longilínea e com uma movimentação quase artística, Fabrizia começou melhor, conectando chutes e dificultando a aproximação da paulista. Durante boa parte do primeiro round, Nágila encontrou dificuldades para cortar a distância e encaixar os golpes.
O cenário mudou nos segundos finais da etapa inicial. Após encurtar o combate, Nágila acertou uma forte direita que abalou Fabrizia, que precisou agarrar a adversária para sobreviver até o gongo. Mais confiante nos rounds seguintes, a paulista passou a pressionar, conseguiu quedas e conectou os golpes mais contundentes. Fabrizia resistiu e seguiu competitiva até o fim, mas não evitou a vitória de Nágila, por decisão unânime, que incendiou o ginásio e carimbou sua vaga na semifinal do torneio.
A adversária da paulista será a mineira Regiane Borges, que garantiu seu passaporte para a próxima fase ao vencer a fluminense Maria Alice por nocaute técnico no primeiro round. Após derrubar a rival e dominar a posição no solo, Regiane montou e aplicou uma sequência de golpes até a interrupção do árbitro, já no minuto final da parcial inicial.
A outra chave da semifinal foi definida com duas finalizações ainda no primeiro round. A paulista Bianca Sattelmayer levou a melhor sobre a carioca Isa Araújo em um duelo movimentado desde os primeiros instantes. Depois de balançar a adversária com um chute alto e pressionar na curta distância, Bianca aproveitou uma tentativa de queda da rival para encaixar uma guilhotina e forçar a desistência.
Na semifinal, Bianca enfrentará a carioca Yasmin Guimarães, que precisou de menos de três minutos para confirmar sua vaga. Após pressionar a uruguaia Xiomara Piriz na grade e levar a luta para o chão, Yasmin pegou as costas da adversária e encaixou um mata-leão justo, obrigando a uruguaia a desistir.
Ao fim do evento, o presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, exaltou o desempenho das atletas e classificou a noite como um marco para o MMA feminino.
“Foi uma noite histórica para o MMA feminino. As oito lutadoras deram um show dentro da Arena Jungle e mostraram mais uma vez o tamanho do talento que existe no Brasil. O Fight do Milhão feminino começou em grande estilo e, pela valorização que acreditamos para o esporte, as quatro semifinalistas passam agora a integrar a folha de pagamento mensal do Jungle Fight”, afirmou o mandatário
Wallid também destacou o apoio recebido em São Paulo e agradeceu às autoridades responsáveis pela realização do evento.
“O público de São Paulo mais uma vez lotou a arena, vibrou do começo ao fim e mostrou a força do MMA na cidade. Quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato, ao deputado federal Felipe Becari e ao deputado estadual Rui Alves por acreditarem no esporte como ferramenta de inclusão social e ajudarem a transformar São Paulo na capital do MMA”, disse.
A próxima edição do Jungle Fight acontece no dia 6 de junho, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, com as semifinais do GP masculino do Fight do Milhão.
“Quero convidar toda a população de São José dos Campos para lotar a Farma Conde Arena e fazer outra grande festa do MMA brasileiro. Também agradeço ao prefeito Anderson Farias, ao deputado federal Milton Vieira e ao vereador Milton Vieira Jr. por abrirem as portas da cidade e apoiarem o esporte como instrumento de inclusão social”, finalizou Wallid Ismail.
Confira abaixo os resultados completos do evento:
Jungle Fight 150
São Paulo, SP
23 de maio de 2026
Nágila Goku venceu Fabrizia Ketlinn por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Regiane Borges venceu Maria Alice por nocaute técnico aos 4min47 do R1
Bianca Sattelmayer venceu Isabella Araújo “Isa” por finalização aos 4min18s do R1
Yasmin Guimarães venceu Xiomara Piriz por finalização aos 2min57s do R1
Day Monster venceu Erianny Castaneda por finalização aos 2min11s do R2
Ryan Rubens venceu Fábio FB por nocaute técnico aos 2min33s do R1
Digão Ramos venceu Mayck Zika por decisão unânime
Murilo Bento venceu Mateus Fidelis por nocaute aos 4min3s do R3
Kaká Moreno venceu Johnatan Brito Gomes por nocaute técnico a 1min36s do R3
Nicolas Conrado venceu Pedro Dom por decisão unânime (triplo 28-29)
Peso-mosca: Mateus “Adesanya” venceu Matheus Duarte por finalização aos 26s do R1
Marcelo Gabriel venceu Matheus “Bomba” por nocaute técnico aos 2min9s do R1
Cissa Slayer venceu Isa Felix por finalização aos 4min52s do R2
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