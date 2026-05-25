Jungle Fight 150 definiu as quatro semifinalistas do torneio que vai pagar meio milhão de reais à campeã - (Foto: Carlos Ventura)

Jungle Fight 150 definiu as quatro semifinalistas do torneio que vai pagar meio milhão de reais à campeã (Foto: Carlos Ventura)

Publicado 25/05/2026 08:00 | Atualizado 27/05/2026 16:49

Nem mesmo a chuva e o frio da noite de sábado (23/5) foram capazes de afastar o público paulistano, que lotou o ginásio do Pelezão, em São Paulo, e acompanhou um verdadeiro espetáculo das guerreiras da selva no início da caminhada do Fight do Milhão feminino, disputado na divisão dos palhas (até 52 kg). A edição 150 do Jungle Fight definiu as quatro semifinalistas do torneio que vai pagar meio milhão de reais à campeã, mesma premiação do GP masculino.



A luta principal fechou a noite histórica na Arena Jungle em alto nível. Representando São Paulo, Nágila Goku superou a goiana Fabrizia Ketlin por decisão unânime após três rounds movimentadíssimos. Longilínea e com uma movimentação quase artística, Fabrizia começou melhor, conectando chutes e dificultando a aproximação da paulista. Durante boa parte do primeiro round, Nágila encontrou dificuldades para cortar a distância e encaixar os golpes.