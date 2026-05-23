Borrachinha quer seguir em grande fase - (Foto: Reprodução/Instagram)

Borrachinha quer seguir em grande fase (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 23/05/2026 16:00

Vivendo um novo momento dentro do UFC, Paulo Borrachinha voltou a movimentar as redes sociais ao comentar publicamente sobre os rumos de sua carreira. Embalado por duas vitórias consecutivas - incluindo um triunfo expressivo sobre o até então invicto Azamat Murzakanov -, o brasileiro já aparece na sétima posição do ranking dos meio-pesados (até 93kg), categoria na qual estreou recentemente.



Mesmo em ascensão na nova divisão, o mineiro surpreendeu ao revelar que suas prioridades para o futuro podem passar longe da categoria até 93kg. Através de uma publicação feita na última segunda-feira (18) em seu perfil oficial no "X" (antigo Twitter), Borrachinha enumerou três cenários que considera interessantes para sua sequência no MMA.



“Eu tenho três opções no UFC neste momento. 1- Lutar pelo cinturão até 84kg, revanche contra Strickland. 2- Enfrentar (Josh) Hokit no peso-pesado. 3- Pedir ao UFC para me liberar da minha última luta do contrato e ir encarar Mike ‘The Platinum’ Perry na Netflix”, escreveu o brasileiro.



Na sequência, Paulo Costa ainda deixou claro qual das possibilidades mais lhe agrada atualmente: "Mike Perry é minha luta preferida no momento”, completou.