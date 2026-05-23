Borrachinha quer seguir em grande fase (Foto: Reprodução/Instagram)
Mesmo em ascensão na nova divisão, o mineiro surpreendeu ao revelar que suas prioridades para o futuro podem passar longe da categoria até 93kg. Através de uma publicação feita na última segunda-feira (18) em seu perfil oficial no "X" (antigo Twitter), Borrachinha enumerou três cenários que considera interessantes para sua sequência no MMA.
“Eu tenho três opções no UFC neste momento. 1- Lutar pelo cinturão até 84kg, revanche contra Strickland. 2- Enfrentar (Josh) Hokit no peso-pesado. 3- Pedir ao UFC para me liberar da minha última luta do contrato e ir encarar Mike ‘The Platinum’ Perry na Netflix”, escreveu o brasileiro.
Na sequência, Paulo Costa ainda deixou claro qual das possibilidades mais lhe agrada atualmente: "Mike Perry é minha luta preferida no momento”, completou.
A primeira alternativa mencionada pelo brasileiro envolveria um retorno ao peso-médio (até 84kg), divisão na qual já disputou cinturão anteriormente. Uma revanche contra o atual campeão Sean Strickland teria forte apelo comercial, especialmente pelo histórico de provocações entre ambos. Porém, o retrospecto recente de Borrachinha na categoria torna improvável uma disputa imediata pelo título.
Já o possível duelo contra Josh Hokit nos pesos-pesados surge mais como um confronto de entretenimento e rivalidade. O americano ganhou notoriedade recente pelas provocações direcionadas a diversos nomes importantes do UFC, incluindo brasileiros. Apesar disso, uma nova subida de categoria para Paulo Borrachinha parece pouco provável neste momento, principalmente após sua adaptação recente aos meio-pesados.
A terceira opção citada talvez seja a mais improvável. A ideia de enfrentar Mike Perry em um evento promovido pela MVP em parceria com a Netflix dependeria diretamente de uma liberação contratual do UFC. E, justamente em um momento de recuperação esportiva e valorização do atleta no mercado, dificilmente a organização abriria mão de um dos lutadores mais populares do elenco.
A verdade é que Borrachinha voltou a ocupar posição de destaque dentro da companhia. Conhecido tanto pelo estilo agressivo quanto pelo carisma e presença nas redes sociais, o brasileiro recuperou espaço entre os principais nomes da organização após um período turbulento na carreira. Agora, resta saber qual direção o UFC escolherá para aproveitar o novo momento vivido pelo mineiro.
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