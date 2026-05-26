Cássia e Bruno vêm formando parceria de sucesso - (Foto: Reprodução)

Cássia e Bruno vêm formando parceria de sucesso (Foto: Reprodução)

Publicado 26/05/2026 14:00 | Atualizado 26/05/2026 17:45

Cássia Moura defendeu com sucesso o seu cinturão peso-galo e segue como a rainha da divisão no UFC BJJ. Em ação na oitava edição do evento, realizada na última quinta-feira (21), a brasileira deu show no co-main event e, enfrentando Sabrina Gondim, finalizou a compatriota com um mata-leão no segundo round, mantendo o título em sua posse.



Com o resultado positivo, Cássia Moura manteve sua invencibilidade lutando pela plataforma do Ultimate. Já são quatro vitórias contabilizadas no UFC BJJ - sobre Talita Alencar, Alexandria Enriquez, Ffion Davies e Sabrina Gondim. Anteriormente, a atleta de Realengo (RJ) já havia vencido outros dois combates lutando pelo UFC Invitational.

Cada vez mais em alta na organização norte-americana, Cássia Moura vem colhendo os frutos de um trabalho diário ao longo de anos com o professor Bruno Bastos. Em depoimento ao "Recorte da Luta", o líder da LEAD BJJ fez uma análise sobre a vitória de sua atleta sobre Sabrina Gondim no UFC BJJ 8."Muito feliz com tudo o que aconteceu. Primeiro que a gente não sabia se ia permanecer no card, por conta da cirurgia que a Bia Basílio fez, então ficamos muito gratos pela Sabrina Gondim ter aceitado o desafio e valorizado a luta. A Sabrina lutou muito bem, surpreendeu no começo com uma queda, e nisso reforço meu orgulho pela Cássia, por ter mantido a calma. Nós sabíamos que a Sabrina ia começar forte na luta e a Cássia fez um trabalho bom de se manter calma no começo e depois seguir a nossa estratégia, que era pressionar", disse Bruno Bastos, que seguiu:"Nós acreditamos que a Sabrina, em algum momento, não ia conseguir acompanhar o ritmo da Cássia. Ela conseguiu seguir isso muito bem e acredito que a Sabrina, no primeiro round, já cansou um pouco. A Cássia conseguiu chegar às costas dela, não conseguiu a finalização de início, a Sabrina defendeu muito bem, mas no segundo round a Cássia já voltou pressionando de novo, chegando às costas novamente, e nós fizemos um ajuste do primeiro para o segundo round que funcionou bastante até a finalização".Com a defesa de cinturão bem sucedida na divisão peso-galo, Bruno Bastos quer mais para sua atleta. O planejamento, segundo ele, é que até o final do ano a jovem faixa-preta, de apenas 20 anos, dispute também o cinturão da categoria peso-mosca. O objetivo, de ser a primeira campeã dupla do UFC BJJ, é ousado, mas alcançável diante do que Cássia vem apresentando no "bowl"."Muito importante essa defesa de cinturão, porque agora temos possibilidades no peso-galo e também de descer para o peso-mosca e conseguir um segundo cinturão. Vamos tentar até o final do ano que a Cássia consiga ser a primeira campeã dupla do UFC BJJ. Estou muito feliz com isso, temos muitas oportunidades vindo pela frente para ela, então fiquem ligados", finalizou.