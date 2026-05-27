Reinaldo vai liderar a GB Búzios em busca de grandes resultados no Cabo Frio International Cup 2026 - (Foto: Reprodução)

Reinaldo vai liderar a GB Búzios em busca de grandes resultados no Cabo Frio International Cup 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 27/05/2026 11:00 | Atualizado 27/05/2026 16:54

O Cabo Frio International Cup já movimenta o cenário do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos, e uma das equipes que promete chegar forte para a competição nos dias 6 e 7 de junho é a Gracie Barra - Búzios. Liderada pelo faixa-preta Reinaldo, a academia vive um momento especial dentro e fora dos tatames, celebrando 22 anos de história enquanto intensifica os treinos para a segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026.



Segundo Reinaldo, a preparação para o campeonato da CBJJD vem aumentando nas últimas semanas. “Estamos treinando forte, com treinos de manhã e à noite, de segunda a sábado. Intensificamos bastante os treinos voltados para competição para chegar bem preparados no Cabo Frio International Cup”, destacou o professor, projetando um grande desempenho da equipe.