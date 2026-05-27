Reinaldo vai liderar a GB Búzios em busca de grandes resultados no Cabo Frio International Cup 2026 (Foto: Reprodução)
Segundo Reinaldo, a preparação para o campeonato da CBJJD vem aumentando nas últimas semanas. “Estamos treinando forte, com treinos de manhã e à noite, de segunda a sábado. Intensificamos bastante os treinos voltados para competição para chegar bem preparados no Cabo Frio International Cup”, destacou o professor, projetando um grande desempenho da equipe.
Junto aos treinos, a expectativa da Gracie Barra - Búzios é das maiores principalmente pelo fato do evento acontecer praticamente “em casa”. “Queremos que todos façam um ótimo campeonato, com respeito, saúde e, claro, buscando medalhas e grandes resultados para a GB Búzios. Hoje já temos mais de 20 atletas inscritos e a tendência é aumentar ainda mais até o fechamento das inscrições”, revelou.
Vivendo uma fase de crescimento constante, a equipe se consolidou como uma das referências do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos. “A Gracie Barra em Búzios completa 22 anos do ensino de Jiu-Jitsu no município. Seguimos firmes na missão de formar atletas, cidadãos e transformar vidas através do esporte. Já formamos quase 30 faixas-preta pela nossa equipe, e muitos deles hoje também são professores”.
O trabalho da Gracie Barra também vem se expandindo por toda a região. Atualmente, a bandeira possui filiais em cidades como Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Rio das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. “A Gracie Barra cresce cada vez mais na Região dos Lagos e também no mundo inteiro. Hoje já são mais de mil escolas espalhadas pelos cinco continentes”, destacou o faixa-preta, que completou sobre o trabalho da Confederação:
“A Região dos Lagos precisava de eventos grandes, com estrutura forte e que motivassem ainda mais atletas e equipes. E a gente vê um trabalho muito sério sendo feito pela CBJJD, valorizando os atletas e fortalecendo o Jiu-Jitsu na nossa região”, disse.
Marcado para os dias 6 e 7 de junho, no reformado Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, o Cabo Frio International Cup 2026 tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e promete reunir algumas das principais equipes do estado do Rio de Janeiro em mais um grande evento de Jiu-Jitsu.
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