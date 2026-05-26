Alex Alves participou do podcast Pura Connection e relatou sua história de superação - (Foto: Reprodução)

Alex Alves participou do podcast Pura Connection e relatou sua história de superação (Foto: Reprodução)

Publicado 26/05/2026 10:00 | Atualizado 27/05/2026 18:00

O novo episódio do podcast Pura Connection, apresentado pelo faixa-preta de Jiu-Jitsu André Bintang, mergulha em uma das histórias mais emocionantes já contadas no programa. O convidado da vez é Alex Alves, lutador da geração dos anos 90 que superou uma infância difícil, a perda do irmão para a violência, um câncer terminal e encontrou na arte suave uma ferramenta de transformação de vida.



Durante o episódio, Bintang detalhou a conexão criada com Alex ao longo de dias intensos de convivência em Bali, na Indonésia, e destacou a profundidade da trajetória do faixa-preta, que saiu de uma realidade humilde para construir uma carreira internacional ensinando Jiu-Jitsu na Europa e na Ásia. Segundo André, a conversa vai muito além do esporte.



“É um cara muito interessante, muito de verdade. A história dele é muito forte, de sobrevivência mesmo. Ele venceu um câncer terminal, abriu portas no exterior através do Jiu-Jitsu e hoje tem uma visão de vida muito espiritualizada. Acho que a gente se conectou de uma maneira muito verdadeira, e é uma conversa que vale muito a pena ouvir”, destacou André Bintang.