Alex Alves participou do podcast Pura Connection e relatou sua história de superação (Foto: Reprodução)
Durante o episódio, Bintang detalhou a conexão criada com Alex ao longo de dias intensos de convivência em Bali, na Indonésia, e destacou a profundidade da trajetória do faixa-preta, que saiu de uma realidade humilde para construir uma carreira internacional ensinando Jiu-Jitsu na Europa e na Ásia. Segundo André, a conversa vai muito além do esporte.
“É um cara muito interessante, muito de verdade. A história dele é muito forte, de sobrevivência mesmo. Ele venceu um câncer terminal, abriu portas no exterior através do Jiu-Jitsu e hoje tem uma visão de vida muito espiritualizada. Acho que a gente se conectou de uma maneira muito verdadeira, e é uma conversa que vale muito a pena ouvir”, destacou André Bintang.
No podcast, Alex Alves, que tem uma filial da Tiger Muay Thai na Indonésia, relembrou o momento mais dramático da sua vida, quando foi diagnosticado com um câncer em estágio avançado, sem condições financeiras para custear o tratamento. O lutador contou que realizou o acompanhamento médico pela Unicamp e afirmou que viveu o que considera um verdadeiro milagre após a oração de sua mãe.
“Uma das médicas mais top do hospital falou que nunca tinha visto um caso daquele. O câncer tinha 8,9 centímetros do lado do coração e desapareceu em um mês e meio. Ela falou: ‘Alex, você está curado’. Eu precisaria tirar um pulmão, e simplesmente não tinha mais nada”, relembrou Alex Alves durante o episódio.
Além da luta contra a doença, o podcast também aborda a trajetória internacional do faixa-preta, que ajudou a expandir o Jiu-Jitsu brasileiro em países do leste europeu, Rússia e Ásia, além da construção de sua família e da relação espiritual que desenvolveu ao longo da vida.
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