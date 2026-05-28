Kauan Toledo comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Caracas (VEN), na Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo
Kauan Toledo destaca ‘união’ no Botafogo e sonha com título da Sul-Americana
Atacante foi um dos destaques na vitória sobre o Caracas, na Venezuela
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