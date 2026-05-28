Kauan Toledo comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Caracas (VEN), na Sul-Americana - Vítor Silva / Botafogo

Kauan Toledo comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Caracas (VEN), na Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/05/2026 07:42

Venezuela - Kauan Toledo aproveitou mais uma chance concedida por Franclim Carvalho no Botafogo . Com um gol e uma assistência, o atacante foi um dos destaques na vitória por 3 a 1 sobre o Caracas , quarta-feira (27), na Venezuela, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana. O Glorioso, que já estava garantido nas oitavas de final, selou a melhor campanha geral no torneio continental.

“Fiquei muito feliz por poder ajudar a equipe. Todos estão de parabéns, era muito importante passar em primeiro. Nosso grupo está forte, unido. O professor confia em todos, vamos buscar o título”, disse o jogador, após o confronto.

Em meio aos desfalques no elenco, o jovem da base foi chamado para atuar no profissional nas últimas quatro partidas e correspondeu. Ao todo, fez um gol e deu duas assistências no período.