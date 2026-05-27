Venezuela - De virada, o Botafogo venceu o Caracas por 3 a 1 no Estádio Olímpico de la UCV, nesta quarta-feira (27), e garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana de 2026. O time venezuelano abriu o placar no primeiro tempo, depois de uma bola levantada na área em cobrança de falta. Chris Ramos foi creditado com o gol contra, mas deixou tudo igual na etapa complementar. Posteriormente, Kauan Toledo anotou o segundo da equipe de Franclim Carvalho. Nos acréscimos, Tucu Correa deu números finais ao jogo.
fotogaleria
O Botafogo entrou em campo já classificado às oitavas de final, mas ainda lutava para assegurar a primeira colocação geral. Com a vitória sobre o Caracas, chegou aos 16 pontos no Grupo E. Com o objetivo conquistado, terá a vantagem de decidir todos os confrontos do mata-mata em casa até a semifinal.
Agora, a equipe de Franclim Carvalho vira as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai enfrentar o Bahia no sábado (30), a partir das 17h30, na Arena Fonte Nova.
O jogo
O Botafogo já estava classificado às oitavas de final da Sul-Americana, e o técnico Franclim Carvalho mandou a campo uma equipe quase toda formada por jogadores reservas. Vitinho, que é titular, foi mantido. Edenilson, que figura bastante no time titular, mas também é acionado do banco de reservas, esteve entre os 11 iniciais.
Com esse time muito modificado, o Botafogo começou o jogo com mais posse em relação ao Caracas, mas produziu pouco para balançar as redes. E não conseguiu aproveitar quando teve uma grande chance. Numa jogada de transição rápida, Correa fez a jogada certa ao acionar Jordan Barreira. O camisa 14, porém, pegou mal na bola e mandou para fora.
Depois da parada para reidratação, o Caracas voltou melhor e passou a pressionar o Botafogo. Nesse cenário, o time venezuelano abriu o placar. Após cobrança de falta pelo lado direito, La Mantía e Chris Ramos subiram para cabecear, e Raul não pôde fazer a defesa. A Conmebol computou gol contra de Chris Ramos, atacante do Glorioso.
Na etapa inicial, o time venezuelano foi obrigado a fazer duas substituições. La Mantía entrou no lugar de Quintero e o goleiro Juan Vegas, na vaga de Benítez. Apesar dessa troca forçada no gol, o Botafogo não conseguiu explorar o cenário durante o primeiro tempo.
No segundo tempo, o Glorioso teve outra postura. Afinal, começou a arriscar mais chutes. Aos 16, o Botafogo chegou ao empate. Tucu Correa descolou ótimo passe para o Chris Ramos, que ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para deixar tudo igual no marcador.
O Bota seguiu melhor em campo e contou com o dedo do técnico Franclim Carvalho para virar a partida. Isso porque o português acionou Kauan Toledo, que mal tinha entrado e fez o segundo gol do Glorioso.
A joia levou a bola para o meio para o meio, mas voltou a olhar para o lado esquerdo e tocou para Matheus Martins. O camisa 11 entrou na área e tocou para Tucu Correa, que tocou atrás para Kauan Toledo. Livre de marcação, ele finalizou para colocar o Botafogo em vantagem.
O Caracas só conseguiu levar perigo na reta final e chegou a mandar uma bola no travessão. A equipe de Franclim Carvalho, porém, respondeu rápido e ampliou a vantagem nos acréscimos.
O terceiro gol saiu dos pés de Tucu Correa. Kauan Toledo, já dentro da área, fez o cruzamento para o atacante. A bola ainda desviou na marcação, mas chegou nos pés do argentino, que finalizou para dar números finais ao jogo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.