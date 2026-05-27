John Textor está afastado do Botafogo - Clement Mahoudeau / AFP

John Textor está afastado do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

Publicado 27/05/2026 14:36

Rio - Mesmo afastado do comando do futebol, John Textor voltou a se envolver nos bastidores do Botafogo nesta quarta-feira (27). O empresário utilizou o Instagram para rebater publicamente uma nota oficial do clube que anunciava o desligamento de Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva.

No comunicado, o Alvinegro afirmava que o ex-controlador da SAF já sabia da saída do dirigente desde o mês passado, versão que foi duramente contestada pelo norte-americano.



"Discurso enganoso. Se não estão falando a verdade, omitam meu nome dos comunicados à imprensa. Esta é a segunda vez! Um comunicado oficial tenta enganar nossa família Botafogo com manipulação", disparou Textor.

Segundo ele, a nova gestão tenta esconder que a mudança no controle do clube gerou desconfiança e instabilidade entre os membros mais antigos.



Atualmente, o controle da SAF e as negociações para uma futura venda estão nas mãos do clube social. Para os atuais dirigentes, Textor é considerado "carta fora do baralho", principalmente após ter sido destituído por uma decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e afastado por seus sócios do comando da Eagle Football.



Ainda assim, o bilionário garantiu que tem um plano para tirar o Botafogo do vermelho e que busca retornar ao Alvinegro. Ele aproveitou o desabafo para criticar o modelo associativo de gestão.

"Não importa quantas pessoas boas você encontre em um clube social, o modelo não funciona. Todos nós sabemos disso", afirmou, acrescentando que os atletas e funcionários não se sentem confortáveis com a atual liderança.



Ao fim de sua manifestação, Textor revelou já ter um alinhamento com a Ares, empresa parceira na Eagle Football, para os próximos passos no clube. "O acordo é bom. Agora o clube social só precisa dizer sim, e esta família permanecerá unida", concluiu.