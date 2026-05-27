Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Como chega o Caracas?
Para encarar o Glorioso, Henry Meléndez não terá desfalques. Assim, tem tudo para repetir a escalação que empatou em 2 a 2 com o Racing, na Argentina.
Como chega o Botafogo?
A tendência é que o técnico português dê rodagem ao elenco diante do Caracas. Assim, a escalação principal pode ser, em sua maioria, formada por jovens da base e jogadores com baixa minutagem na temporada até aqui.
Ficha técnica
Data e hora: 27/05/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Auxiliares: Miguel Roldán (COL) e Mary Blanco (COL)
VAR: Ricardo Garcia (COL)
CARACAS: Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández. Técnico: Henry Meléndez.
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi, Edenílson, Caio Valle e Jordan Barrera; Joaquín Correa e Chris Ramos. Técnico: Franclim Carvalho.
