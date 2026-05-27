Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Venezuela - Já classificado às oitavas de final, o Botafogo visitará o Caracas (VEN), nesta quarta-feira (27). A partida será às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir?

O embate terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

Como chega o Caracas?

O time venezuelano, que não perde há seis jogos, com três vitórias e três empates, também já garantiu a classificação ao mata-mata, mas para os playoffs - enfrentará um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Para encarar o Glorioso, Henry Meléndez não terá desfalques. Assim, tem tudo para repetir a escalação que empatou em 2 a 2 com o Racing, na Argentina.

Como chega o Botafogo?

Depois de ser eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil, o Alvinegro engatou uma boa sequência sob o comando de Franclim Carvalho. De lá para cá, superou Corinthians (3-1) e Independiente Petrolero (0-3), e empatou com o São Paulo (1-1), com direito a gol na reta final do segundo tempo.

A tendência é que o técnico português dê rodagem ao elenco diante do Caracas. Assim, a escalação principal pode ser, em sua maioria, formada por jovens da base e jogadores com baixa minutagem na temporada até aqui.

Ficha técnica

Caracas (VEN) x Botafogo

Data e hora: 27/05/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Auxiliares: Miguel Roldán (COL) e Mary Blanco (COL)
VAR: Ricardo Garcia (COL)

CARACAS: Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández. Técnico: Henry Meléndez.

BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi, Edenílson, Caio Valle e Jordan Barrera; Joaquín Correa e Chris Ramos. Técnico: Franclim Carvalho.