Em 2026, Newton fez um gol em 17 jogosVítor Silva / Botafogo

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Rio — O Botafogo definiu o preço para negociar o volante Newton. O Alvinegro abriu a possibilidade da saída do jogador de 26 anos apenas em caso de venda, estipulando um valor aproximado de 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) por 100% dos direitos econômicos, segundo o 'ge'.

O clube fez uma reunião nessa semana passada para alinhar expectativas da janela de transferências. O Glorioso busca oportunidades para amenizar a crise financeira. O contrato do atleta dura até dezembro de 2028.

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Newton chegou ao Botafogo em 2022, inicialmente para o time sub-23. Estreou pelos profissionais em dezembro de 2023, contra o Cruzeiro, na penúltima rodada do Brasileirão. O jogador chegou a ser emprestado ao Criciúma, de abril a dezembro de 2024. Na atual temporada, tem 17 jogos e um gol.

Valor definido para outro jogador

Recentemente, o Alvinegro também determinou o preço para negociar o atacante Matheus Martins: 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). Clubes europeus estão interessados no atleta, que pode deixar o clube na próxima janela.