Artur está emprestado ao São Paulo - Foto: Marcos Ribolli

Artur está emprestado ao São PauloFoto: Marcos Ribolli

Publicado 27/05/2026 16:43

Rio - Emprestado pelo Botafogo até o fim do ano, Artur expressou o desejo de permanecer no São Paulo. Após marcar um gol na vitória do Tricolor Paulista por 2 a 0 na última terça-feira (26), o atacante afirmou que recuperou a confiança no clube paulista e pretende seguir na equipe.



"Estou muito feliz com meu momento. Eu estava precisando jogar, precisando retomar essa confiança que estava faltando lá no Botafogo. Agora me encontro aqui em uma grande equipe, com um grupo de jogadores de muito caráter. Estou muito feliz pelo momento e espero que ele dure por muito tempo, ajudando o São Paulo da melhor forma possível", disse Artur.



"Pretendo ficar no São Paulo. Cheguei faz muito pouco tempo. Claro que não depende só de mim, mas meu foco está totalmente aqui. Espero ter um vínculo de muitos anos com a camisa do São Paulo", completou.