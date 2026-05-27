Artur está emprestado ao São PauloFoto: Marcos Ribolli
"Estou muito feliz com meu momento. Eu estava precisando jogar, precisando retomar essa confiança que estava faltando lá no Botafogo. Agora me encontro aqui em uma grande equipe, com um grupo de jogadores de muito caráter. Estou muito feliz pelo momento e espero que ele dure por muito tempo, ajudando o São Paulo da melhor forma possível", disse Artur.
"Pretendo ficar no São Paulo. Cheguei faz muito pouco tempo. Claro que não depende só de mim, mas meu foco está totalmente aqui. Espero ter um vínculo de muitos anos com a camisa do São Paulo", completou.
O atacante tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o fim de 2026, com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões na cotação atual). Pelo Tricolor, Artur disputou 16 partidas, com três gols e duas assistências.
Pelo Botafogo, atuou em 60 jogos, anotando 10 gols e distribuindo cinco assistências. O atacante não conseguiu se firmar na equipe, sofreu com oscilações e virou opção no banco de reservas.
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