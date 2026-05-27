Franclim Carvalho orienta o Botafogo no jogo contra o Caracas - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho orienta o Botafogo no jogo contra o CaracasVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/05/2026 22:42

Venezuela - Franclim Carvalho analisou a vitória do Botafogo sobre o Caracas por 3 a 1 fora de casa, nesta quarta-feira (27), pela última rodada do Grupo E da Sul-Americana. Com o resultado, o Alvinegro assegurou a melhor campanha geral da fase de grupos. Na entrevista coletiva, o treinador apontou o Glorioso com dois tempos diferentes e criticou a atuação do time na primeira etapa.

"Terminamos a primeira fase desta competição. Era importante nós ganharmos hoje para assegurarmos o melhor primeiro classificado, porque sabemos que temos vantagem no desenrolar da competição com o segundo jogo em casa. Mas fizemos um primeiro tempo novamente, e eu torno-me repetitivo, fizemos um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade".

"Nós fizemos um remate na baliza, que foi para fora do Jordan, na cara do goleiro. Mas temos que ser mais agressivos na frente e criar mais chances. Depois sofremos um gol de bola parada. Já no primeiro jogo em casa com o Caracas e sofremos um gol de escanteio. Mas é um momento que faz parte do jogo, que nós trabalhamos muito e que insistimos muito. Mas acabou por dar esse gol para o adversário".

Ao falar do segundo tempo, ele fez elogios. Os três gols do Botafogo saíram justamente na etapa complementar, com Chris Ramos, Kauan Toledo e Tucu Correa. Na análise, ele também reforçou que o time ainda tem "uma margem muito grande para melhorar".

"Depois o segundo tempo completamente diferente, nós com um ritmo mais alto, criamos mais chances, fizemos três gols. Mas não estou satisfeito com o primeiro tempo. Com o segundo tempo estou mais satisfeito. Ainda assim, nós temos uma margem muito grande para melhorar. Só que temos que perceber que não podemos dizer que temos margem para melhorar daqui a quatro meses. Nós temos que arrepiar caminho, temos que melhorar rápido. E não dar ao adversário tanta chance e tanta possibilidade para nos criar dificuldades".

"O Caracas tem um lance no final, um canto que pode fazer o 2 a 2. E aí a nossa situação complicava-se. Nós no segundo tempo mostramos que fomos melhor que o Caracas. E tínhamos a obrigação de ter este mesmo comportamento que tivemos no segundo tempo. Tínhamos a obrigação de ter no primeiro tempo".